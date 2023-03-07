TikTok introduceert optie voor makers om video's achter paywall te zetten

Socialemediabedrijf ByteDance heeft voor TikTok de functie Series geïntroduceerd. Daarmee kunnen videomakers series maken van maximaal tachtig video's en die tegen betaling aanbieden aan hun volgers en kijkers.

Makers van video's mogen zelf de prijs bepalen van hun series, zegt TikTok. Volgers of kijkers kunnen links om een serie aan te schaffen vinden op de profielpagina van makers of als links in individuele video's. De tachtig video's hebben een maximale lengte van twintig minuten per stuk, veel langer dan de gebruikelijke video's op TikTok. Het platform is groot geworden met juist korte video's van vaak tien of vijftien seconden.

De functie Series komt in de komende maanden stapsgewijs beschikbaar voor videomakers die zich daarvoor aanmelden. Het is onbekend hoe het bedrijf zal selecteren welke makers wel en niet toegang krijgen tot de functie. Vermoedelijk volgt op een later moment de mogelijkheid voor alle makers om Series te maken. Dat de functie eraan zat te komen, bleek enkele weken geleden al uit een gerucht.

TikTok heeft al meerdere manieren waarop videomakers geld kunnen verdienen, waaronder een verdeling van omzet uit advertenties rond video's van bepaalde makers. De Chinese ontwikkelaar wil van TikTok een platform maken waar makers geld kunnen verdienen. Ondanks de vele kijkers zijn de verdiensten van veel makers op het platform nu nog relatief beperkt.

Het platform ligt al langer onder vuur, omdat Chinese medewerkers toegang hebben tot privégegevens van gebruikers. In de VS is TikTok daarom bezig om gegevens onder toezicht van Oracle op te slaan op servers van Oracle. TikTok zei vorige maand dat het in Europa hetzelfde zal doen, maar het heeft nog niet gezegd met welk bedrijf het daarvoor zal samenwerken. Dat initiatief noemt TIkTok 'Project Clover'.