TikTok introduceert optie voor makers om video's achter paywall te zetten

Socialemediabedrijf ByteDance heeft voor TikTok de functie Series geïntroduceerd. Daarmee kunnen videomakers series maken van maximaal tachtig video's en die tegen betaling aanbieden aan hun volgers en kijkers.

Makers van video's mogen zelf de prijs bepalen van hun series, zegt TikTok. Volgers of kijkers kunnen links om een serie aan te schaffen vinden op de profielpagina van makers of als links in individuele video's. De tachtig video's hebben een maximale lengte van twintig minuten per stuk, veel langer dan de gebruikelijke video's op TikTok. Het platform is groot geworden met juist korte video's van vaak tien of vijftien seconden.

De functie Series komt in de komende maanden stapsgewijs beschikbaar voor videomakers die zich daarvoor aanmelden. Het is onbekend hoe het bedrijf zal selecteren welke makers wel en niet toegang krijgen tot de functie. Vermoedelijk volgt op een later moment de mogelijkheid voor alle makers om Series te maken. Dat de functie eraan zat te komen, bleek enkele weken geleden al uit een gerucht.

TikTok heeft al meerdere manieren waarop videomakers geld kunnen verdienen, waaronder een verdeling van omzet uit advertenties rond video's van bepaalde makers. De Chinese ontwikkelaar wil van TikTok een platform maken waar makers geld kunnen verdienen. Ondanks de vele kijkers zijn de verdiensten van veel makers op het platform nu nog relatief beperkt.

Het platform ligt al langer onder vuur, omdat Chinese medewerkers toegang hebben tot privégegevens van gebruikers. In de VS is TikTok daarom bezig om gegevens onder toezicht van Oracle op te slaan op servers van Oracle. TikTok zei vorige maand dat het in Europa hetzelfde zal doen, maar het heeft nog niet gezegd met welk bedrijf het daarvoor zal samenwerken. Dat initiatief noemt TIkTok 'Project Clover'.

TikTok SeriesTikTok Series

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 07-03-2023 15:53 25

07-03-2023 • 15:53

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Reacties (25)

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Byron010 7 maart 2023 16:03
Wel grappig hoe tiktok nu wilt zorgen dat ze geld kunnen verdien met hun content, waar je bij youtube voor de 1m views aan 2000-3000$ gemiddeld zit volgens mij, krijg je bij tiktok met 100m views net 3000$. Een factor 100 in views om eenzelfde bedrag te verdienen.

https://www.youtube.com/shorts/dR11o8gRZXg (bekende youtubers die erover spreken)
shyvan @Byron0107 maart 2023 16:23
Dit komt ook denk ik door het feit dat je op TikTok veel sneller zo'n aantal weergaven kunt bereiken.
Byron010 @shyvan7 maart 2023 16:37
Dat is ook zeker waar! Persoonlijk vind ik het verschil wel heel erg groot, maar dan moet ik daar ook wel bij zeggen dat de kwaliteit van content op YouTube (zover ik weet) ook vele malen hoger ligt en vaak meer tijd vereist om te maken.
loki504 @Byron0107 maart 2023 16:47
Ja en YT schotelt je ook meer ads voor. YT shorts(TikTok variant) ook totaal andere bedragen uitkeert. Sommige zeggen 0,04 dollar per 1000 short views. Dat is 4000 dollar per 100m views. Nog wel iets meer maar niet een factor 100.

Dit is ook logisch want je vliegt door de videos maar ook ads swipe je weg.
Byron010 @loki5047 maart 2023 16:48
Ah ja de vergelijking met shorts kon ik ik niet maken, daar heb ik zelf nog geen cijfers van langs zien komen. Maar dat corrigeert het beeld wel natuurlijk
Bulls @loki5047 maart 2023 23:42
Shorts zijn meer om je account te promoten voor full videos. Heb ze horen melden dat ze flink meer abonnees kregen nadat ze ook shorts gingen maken en daarmee veel meer views op de reguliere video’s. Shorts heeft een ander algoritme waardoor blijkbaar meer aangeraden wordt.
jdh009 FP ProMod @Byron0107 maart 2023 19:20
Views op verschillende platformen zijn niet een op een te vergelijken doordat de gemiddelde kijkduur enorm uiteen lopen. Gister werd toevallig ik Op1 gemeld dat een gemiddeld filmpje op TikTok 16 seconde duurt en de gemiddelde tijd die daadwerkelijk gekeken wordt tussen de 6 en 8 seconden ligt.

Bij YouTube, shorts niet meegerekend, is de duur iets meer dan 10 minuten met ook een kijkpercentage van 50-60%. Rond en binnen die tijd kun je dus meer reclame tonen en word die reclame ook nog eens aandachtiger beken. Tevens hoef je die inkomsten in het algemeen niet te delen met andere, omdat ze een directe koppeling hebben met je video en niet met een blok aan filmpjes zoals bij TikTok. Al met al zaken die de waarde van z’n spot op YouTube waardevoller maken.
RPiNut @Byron0107 maart 2023 19:58
Youtube video's zijn voor de creator over het algemeen wel het meest rendabel als ze ca 20 minuten lang zijn. Dan blijven de meeste mensen lang kijken. Dit betekend over het algemeen meer montage en videobewerkings tijd.
tjberkhof @Byron0107 maart 2023 20:57
Jezus wat weinig geld. Dus zelfs een youtube god als Linus verdient amper meer dan je hier met een succesvol klein bedrijf kan verdienen. Had ik niet verwacht. Vandaar dat mijn favo youtuber altijd om geld voor 3d printers aan het bedelen was.
Mizitras @tjberkhof8 maart 2023 09:23
Als ze een blikje Red Bull in beeld brengen, of het merk MSI vermelden voor hun moederborden of een truitje dragen... dit zijn ook allemaal niet geheel toevallige aanwezige merken die dankzij affiliates nog geld binnenbrengen hoor.
Plus, als je materiaal mag testen én mag houden, denk ik dat er wel meer als 3k netto in het zakje ligt eind van de maand. Om maar te zwijgen van de kansen die je krijgt voor deuren die opengaan.
Vuvuzela @tjberkhof8 maart 2023 10:43
Linus heeft zo'n 35 miljoen vermogen volgens google.
Het "echte" geld zit in merchandise, sponsordeals en samenwerkingen.
hex6d617474 @Byron0108 maart 2023 10:57
Views zorgen niet alleen voor een uitbetaling van $ 3k. Watch time, watch time door YT premium gebruikers, ... spelen allemaal mee.

Een YT creator die 1m views heeft maar met een slechte watch time zal helemaal niet dezelfde uitbetaling krijgen dan een YT creator met 1m views die een betere watch time heeft.

Verder zijn TT video's van veel kortere duur dan YT video's en is de manier waarop video's gepresenteerd worden aan de gebruiker volledig anders. Een TT video komt in een blok van video's waar een gebruiker doorheen swiped. Voorlopig is dit model met YT shorts nog niet gemonetised. Benieuwd hoe zij dit gaan aanpakken.
themadone 7 maart 2023 15:55
Tiktok opent de aanval op onlyfans? Ik ben benieuwd of ze dan ook het type content meer los gaan laten achter de paywall. Aparte ontwikkeling wel.
theduke1989 7 maart 2023 15:56
Doet me beetje denken aan een OnlyFans ding.

Bepaalde dingen zijn openbaar, en ander content niet.
ggj87 7 maart 2023 15:59
Ik kan geen grotere verspilling van geld bedenken dan dit, maar wellicht ben ik inmiddels wel 'too old for this s...' Ik hoop niet dat kinderen en jongeren hier geld aan uit gaan geven, maar dat moeten ze ergens zelf weten. Maar ook weer niet, want je weet dat ze gelokt worden met allerlei goedkope verkooptrucjes. Wat een wereld... :O
torretje2012 @ggj877 maart 2023 16:02
wil je geen naam op nicolleke der voorhoofd hebben staan, om vervolgnes achter de paywall der 'andere' content te krijgen??
Bulls @torretje20127 maart 2023 23:44
Daar zijn genoeg andere sites voor.
nokie @ggj877 maart 2023 16:32
Ik snap het ook niet. Als streaming diensten hun prijzen doen stijgen (of tout court geld vragen), dan steigeren we allemaal en gaan hele hordes desnoods terug de zeven zeeën op. Maar blijkbaar is er wél een markt en veel geld voor cosmetische skins in Fortnite en abonnementen op influencers?

Maar misschien heb ik het helemaal fout: is er betaalde content op die platformen die écht de moeite is om voor te betalen? (of bestaat er ergens een soort "top 10 lijst" hiervoor, ik kan alleszins niet direct iets vinden)
gaskabouter @ggj877 maart 2023 21:45
Het is toch heel normaal om geld te betalen voor content? Het feit dat het "gratis" is zou je moeten verbazen.

Of je nou kijk- en luistergeld betaalt, Netflix abo, je krant etc. of dit. Ik zie het verschil niet? De content trekt me niet maar da's wat anders
litebyte 7 maart 2023 16:44
Ik heb zelf geen Tiktok maar had me enkele jaren geleden al afgevraagd waarom YouTube dit ook niet 'aanbiedt. '
Javaantje_75 7 maart 2023 17:03
“Het platform ligt al langer onder vuur,” alsof dit een hele slechte optie is?
MartinPRO 7 maart 2023 17:11
Dit gaat gewoon OnlyFans 2.0 worden.
JDx @MartinPRO7 maart 2023 19:42
Zelfs op DeviantArt mag je al heel heel ver gaan voor subscribers. Niet openbaar.
JDx 7 maart 2023 19:44
Nou geweldig, kom er al niet vaak en als ik een keer een boeiende video zie (blijk uiteindelijk niet boeiend te zijn), dan moet je naar part 2 ofzo voor het einde.

Van dit soort filmpjes krijg je natuurlijk extreem veel en dan part 2 is paid.
Da Dude 9 maart 2023 08:18
Ik weet al welke filmpjes ik dan niet meer zie.
De Part 1 filmpjes die je kan kijken, en "pay for part 2" wordt dan steeds meer zoals hierboven genoemd al is. (En wie weet mkomt part 3 en 4 en ....) Maar ik verwacht dat het eerder mensen de app gaan deinstalleren dan betalen.
Facebook, Insta en Youtube hebben dezelfde functie. En Youtube staat te springen om nieuwe content.

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