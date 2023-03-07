Hackers delen paspoorten van werknemers van gehackte ouderenzorginstelling

Hackers hebben gestolen data gelekt van Attent Zorg en Behandeling, een Nederlandse instelling voor ouderenzorg. Bij de data zitten onder meer paspoorten van werknemers en de codes van sleutelkluizen van cliënten. Attent was in februari slachtoffer van ransomware.

Ransomwaregroep Qilin, de groep die Attent aanviel, heeft volgens RTL Nieuws de gestolen gegevens op het darkweb gepubliceerd. De groep heeft een bestand van 110MB gepubliceerd, met onder meer 74 paspoortdocumenten van dokters, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Sommige kopieën zouden al tien jaar niet meer geldig zijn.

Verder heeft de groep salarisstroken, geheimhoudingsverklaringen en vertrouwelijke interne communicatie gelekt. In die interne communicatie zou bijvoorbeeld te vinden zijn hoe medewerkers de woningen van zelfstandig wonende ouderen kunnen betreden. Deze cliënten gebruiken hiervoor vaak een sleutelkluis, die naast de deur bevestigd is met de sleutel van de voordeur erin. In de communicatie zou de naam, het adres en de code van de sleutelkluis genoemd zijn van een onbekend aantal ouderen.

Qilin claimt 'honderden gigabytes aan data' te hebben gestolen en dreigt meer te openbaren, tenzij Attent betaalt. Hoeveel losgeld Qilin vraagt, is niet bekend. Attent ontdekte de aanval op 17 februari. Inmiddels zouden de hackers geen toegang meer hebben tot de systemen, iets dat Qilin overigens zonder bewijs weerspreekt. Attent heeft in totaal 1450 werknemers en 500 vrijwilligers, en zegt de betrokkenen, de Autoriteit Persoonsgegevens en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te hebben geïnformeerd. Ook wordt er gesproken over aangifte. Attent is actief in Gelderland.