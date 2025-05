Lockbit eist ransomwareaanval op Portugese haven op

De criminelen achter de Lockbit-ransomware hebben een aanval opgeëist op de haven van Lissabon. De Portugese haven werd tijdens eerste kerstdag aangevallen, al zou het werk niet plat zijn komen te liggen.

De Administração do Porto de Lisboa, een van de grootste havens van Portugal, werd op eerste kerstdag getroffen door 'een cyberincident', maar de organisatie gaf daar aanvankelijk weinig details over. In een verklaring tegenover de Portugese krant Publico zei de havenautoriteit dat de aanval geen invloed had op de dagelijkse werkzaamheden in de haven. Wel werken verschillende diensten zoals de website niet goed.

Aanvankelijk was niet duidelijk wat er precies was gebeurd, al lag het voor de hand dat er een ransomware-infectie had plaatsgevonden in de havensystemen. Dat wordt nu bevestigd door de criminelen achter Lockbit, een beruchte ransomwarebende. Volgens BleepingComputer heeft Lockbit de aanval opgeëist. Op de Lockbit-website dreigen de criminelen gestolen data openbaar te maken als de havenautoriteit niet betaalt. Op 18 januari verloopt de deadline.

Volgens de criminelen is er veel informatie gestolen van zowel werknemers als uit de haven zelf. Het zou onder andere gaan om klantgegevens, al is niet bekend welke. Daarnaast zijn er financiële rapportages en andere bedrijfsgevoelige gegevens gestolen, samen met e-mails en verschepingsdocumenten. De criminelen willen anderhalf miljoen dollar om de data te vernietigen, maar de criminelen verkopen de gegevens ook aan iedereen die dat bedrag wil betalen.

Het is niet bekend of de havenautoriteit van plan is te betalen. Volgens een woordvoerder had de haven protocollen klaarstaan voor precies zo'n situatie, waardoor de bedrijfsvoering niet in het gedrang is gekomen.