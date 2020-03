Truck Driver krijgt engine-upgrade, visuele schade, betere ai en Switch-versie

De Nederlandse uitgever Soedesco kondigt aan dat Truck Driver diverse verbeteringen krijgt. Het spel kwam vorig jaar uit en draait op 2017.4-versie van de Unity Engine. De game krijgt een upgrade naar versie 2019.2. Ook komt er een Switch-versie.

Ontwikkelaar Kokku werkt aan de verbeteringen, maar het is nog niet duidelijk wanneer die beschikbaar zijn voor spelers. Uitgevers Soedesco heeft een video online gezet met details over het Visual Damage System. Zowel de vrachtwagens van spelers als die van de ai in de game kunnen schade oplopen. Dat was al mogelijk, maar dat werd niet visueel weergegeven. Na de update is dat wel het geval.

Onlangs maakte Soedesco al bekend dat Truck Driver een upgrade krijgt naar Unity-versie 2019.2. De game wordt daarmee geoptimaliseerd en zal vlotter draaien, belooft het bedrijf. Ook maakt de nieuwe versie het makkelijker om nieuwe inhoud en functies toe te voegen. De nieuwe engine biedt ook betere graphics door verbeterde shaders en textures.

Soedesco plaatste al een video over de komst van een nieuw ai-systeem, dat significante verbeteringen door zou voeren aan het gedrag van het verkeer en voetgangers in de game. Het nieuwe systeem introduceert specifieke rijstijlen, zoals agressieve of juist voorzichtige autobestuurders. Ook worden er nieuwe ai-voertuigen toegevoegd, waaronder tractoren.

De vernieuwingen komen naar de bestaande pc-, Xbox One- en PlayStation 4-versies van de game. Ook werkt Soedesco aan een versie van Truck Driver voor de Nintendo Switch; wanneer die uitkomt is nog niet bekendgemaakt.