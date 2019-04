'In 2018 spendeerden Nederlanders 880 miljoen euro in buitenlandse webshops'

Volgens een onderzoek dat door Gfk in opdracht van Thuiswinkel.org is uitgevoerd, hebben Nederlanders vorig jaar in totaal 880 miljoen euro uitgegeven aan bestellingen die gedaan zijn via buitenlandse webwinkels.

Thuiswinkel.org meldt daarnaast dat in 2018 vijf miljoen Nederlandse consumenten producten en diensten via buitenlandse internetwinkels hebben aangeschaft. Dat is een groei van 32 procent ten opzichte van 2017; in dat jaar kwam dit aantal op 3,8 miljoen uit. Volgens de organisatie is vooral bij categorieën als it, speelgoed, schoenen, kleding en personal lifestyle te zien dat het aandeel van kopers die over de grens hun aankopen deden, is gestegen.

Het in totaal gespendeerde bedrag aan onlinebestedingen kwam vorig jaar uit op 880 miljoen euro, terwijl dat in het jaar ervoor nog op 765 miljoen euro uitkwam. Daarmee is het nieuwste cijfer van vorig jaar een stijging van 15 procent. Overigens lagen de totale onlinebestedingen in 2018 op 23,7 miljard euro. Dat betekent dat vorig jaar 3,7 procent van de bestedingen via een buitenlandse site zijn verlopen.

Wijnand Jongen, de directeur van Thuiswinkel.org, benadrukt dit relatief lage percentage dat Nederlandse consumenten besteden bij buitenlandse webwinkels. "In andere landen ligt het aandeel van cross-border bestedingen veel hoger, soms wel in de tientallen procenten. Nederlandse consumenten hebben nog steeds een sterke voorkeur voor de webwinkels in eigen land." Hij verklaart dat onder meer door de Nederlandse e-commercesector te omschrijven als 'sterk' en 'gezond', waar volgens hem een groot aanbod is en veelal 'een goede, snelle service' wordt geboden.

China is nog altijd met afstand het populairste land waar Nederlandse consumenten online spullen en diensten bestellen: 31 procent van de buitenlandse uitgaven gaan naar China. Op de tweede plaats staat Duitsland met 17 procent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 15 procent. Op de vierde plaats staan de Verenigde Staten met 9 procent. Als diensten buiten beschouwing worden gelaten en puur naar producten wordt gekeken, heeft China een nog groter aandeel van 47 procent.