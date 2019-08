Fitbit introduceert Versa 2-smartwatch en abonnementsdienst Fitbit Premium

Wearablefabrikant Fitbit heeft de Versa 2 voorgesteld. De opvolger van de Fitbit Versa biedt volgens de fabrikant onder andere verbeterde slaapfuncties, meer gebruiksgemak en een langere accuduur. Het bedrijf kondigde ook de betaalde abonnementsdienst Fitbit Premium aan.

De belangrijkste vernieuwingen van de Versa 2 hebben betrekking op de slaapfuncties. Zo introduceert Fitbit Smart Wake, een functie die de gebruiker kan wekken op het beste moment in de slaapcyclus; meer bepaald in de lichte slaapfase of rem-slaap. Fitbit laat weten dat alle toekomstige smartwatches van het bedrijf ook met Smart Wake worden uitgerust.

Net als enkele concurrerende modellen plakt de Versa 2 een slaapscore op de nachtrust van de gebruiker. Deze berekening is gebaseerd op de hartslag, rusteloze momenten en diverse slaapfases. Daarnaast biedt de Versa 2 een Estimated Oxygen Variation Graph, een grafiek in de Fitbit-app die een schatting weergeeft van de variaties van het zuurstofgehalte in het bloed. Schommelingen in dit zuurstofgehalte zouden een indicatie zijn van veranderingen in de ademhaling tijdens de slaap. De data voor deze functie worden gegenereerd door de rode en infrarode sensoren aan de achterkant van de smartwatch.

Fitbit voorzag de Versa 2 daarnaast van een snellere processor en een iets groter amoledscherm met een optionele always-on modus. In deze stand gaat de accu gemiddeld twee dagen mee. In de normale modus, waarbij de display na een poos op zwart gaat, is dat vijf dagen, oftewel een etmaal langer dan de accu van de originele Fitbit Versa.

Verder is de Versa 2 net als zijn voorganger uitgerust met Fitbit Pay en een gps-functie via de smartphone, en is het toestel waterdicht tot vijftig meter diepte. Het klokje is beschikbaar in zwart, roze of grijs en heeft een adviesprijs van 200 euro. De Versa 2 Special Edition met aluminium behuizing in roze of grijs verwisselt voor 229,95 euro van eigenaar. Andere polsbandjes zijn beschikbaar vanaf 29,95 euro.

Gelijktijdig met de Versa 2 kondigde de wearablefabrikant zijn nieuwe betaalde abonnementsdienst Fitbit Premium aan. Deze dienst omvat onder meer gepersonaliseerde trainingsadviezen en begeleiding via de Fitbit-app, 'honderden work-outs' en uitgebreidere gezondheidsrapporten. Premium is vanaf september in het Engels verkrijgbaar in zeventien landen. In 2020 worden extra talen toegevoegd, waaronder Nederlands. De prijs van de dienst is nog niet bekendgemaakt.