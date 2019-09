FibriCheck introduceert eerste gecertificeerde hartmonitoringsapp voor Fitbit

Het Belgische bedrijf FibriCheck heeft samen met Fitbit een hartmonitoringsapp voor de smartwatches van Fitbit ontwikkeld. Via de medisch gecertificeerde app kunnen in een vroeg stadium voorkamerfibrillatie en andere hartritmestoornissen worden gesignaleerd.

De FibriCheck-app is een gezondheidsmonitoringsapplicatie die via de smartwatch het hartritme van de gebruiker in de gaten houdt. Het maakt daarbij gebruik van de zogeheten fotoplethysmografiesensoren of ppg-sensoren van Fitbit-wearables die de bloeddruk en hartslag op de pols meten.

Met FibriCheck zou een mogelijke hartritmestoornis, zoals voorkamerfibrillatie oftewel atriumfibrillatie, sneller kunnen worden gediagnosticeerd. Het betreft een zeldzame hartritmestoornis die moeilijk te detecteren valt op één moment. Ongeveer twintig procent van alle beroertes zou worden veroorzaakt door deze afwijking.

Volgens de ontwikkelaars is FibriCheck de eerste hartmonitoringsapp voor Fitbit-smartwatches in de EU die medisch gecertificeerd is. Hiervoor werd onder 150 patiënten een medische test afgenomen, waarna de resultaten van FibriCheck naast die van een elektrocardiogram of ecg werden gelegd. Uit de studie bleek dat de app in staat was om atriumfibrillatie zeer accuraat te detecteren. Cijfers hierover hebben de bedrijven echter niet bekendgemaakt. Dit in tegenstelling tot Apple, dat claimt dat de ecg-functie van de Apple Watch voorkamerfibrillatie kan opsporen met een precisie van 98,3 procent.

Een scan met FibriCheck duurt volgens de makers zestig seconden. Gebruikers krijgen daarna feedback op hun Fitbit waarbij met kleur wordt aangegeven of er onregelmatigheden zijn. In de FibriCheck-app voor smartphones is een gedetailleerd rapport beschikbaar, dat bedoeld is om te delen met medische professionals.

FibriCheck is momenteel beschikbaar in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Compatibele werables zijn de Fitbit Versa, Versa 2 en Versa Lite Edition, en de Fitbit Ionic. De app werkt met een abonnement, dat kost vanaf 3,99 euro per maand. Gebruikers kunnen FibriCheck één dag gratis uitproberen.