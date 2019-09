Fitbit overweegt zichzelf te koop aan te bieden. Het bedrijf zou dat doen wegens moeilijkheden met de overstap van fitnesstrackers naar smartwatches. De Amerikaanse firma zou daarvoor in gesprek zijn met een investeringsbank.

Fitbit zou volgens bronnen van Reuters moeite hebben met de concurrentie van bedrijven als Apple, Samsung, Xiaomi en Huawei. Die concurrentie gaat het tegenwoordig aan met wearables als de Versa 2, die meer is dan alleen een fitnesstracker. Eerder dit jaar stelde het bedrijf de omzetvoorspelling voor 2019 al naar beneden bij.

De stand van zaken is in contrast met twee jaar geleden, toen het bedrijf de nummer drie op de markt was, met een grote afstand tot de nummer vier. Toen was de firma ook behoorlijk op overnamepad en slokte het in een paar jaar tijd Vector, Pebble, Fitstar, Twine Health en Coin op.

Fitbit zou in gesprek zijn met investeringsbank Qatalyst. Echter, noch Fitbit noch Qatalyst reageren op Reuters' verzoeken om commentaar. De bronnen van Reuters benadrukken dat er nog geen daadwerkelijke beslissing is genomen omtrent het te koop zetten.