Fabrikant Bragi stopt met hoofdtelefoons en verlegt focus naar ai-licenties

De Duitse audiofabrikant Bragi stopt met de productie van zijn draadloze Dash-oortjes. De hardwaretak van het bedrijf zou zijn overgenomen door een niet nader genoemde koper. In de toekomst wil Bragi zich vooral richten op het in licentie geven van zijn ai-technologie.

Bragi-topman Nikolaj Hviid bevestigde in een gesprek met Wareable dat zijn bedrijf geen nieuwe hardware meer zal ontwikkelen. In plaats daarvan wil Bragi zich transformeren tot softwarebedrijf, onder meer door de 'ultra-efficiënte artificiële intelligentie' van de Dash Pro-oortjes in licentie te geven aan andere fabrikanten van hoofdtelefoons. "Onze software kan geüpdatet worden met verschillende nieuwe functies, zoals Amazon Alexa, vertaalmogelijkheden en gepersonaliseerd geluid", stelt Hviid.

De Dash-producten van Bragi zagen in 2016 het levenslicht na een succesvolle Kickstartercampagne. De fabrikant wilde met zijn true wireless oortjes onder meer de strijd aanbinden met de AirPods van Apple, maar stuitte aanvankelijk op productieproblemen en matige reviews. De tweede generatie van de oortjes werd beter onthaald, maar intussen was de markt voor draadloze oortjes zeer competitief geworden.

Hoewel de productie van de Dash-oortjes is stopgezet, kunnen bestaande klanten blijven rekenen op technische ondersteuning. Wie de hardwaretak van Bragi heeft overgenomen, is niet bekend. Volgens Wareable toonde zowel Google als Fitbit in het verleden belangstelling voor het bedrijf, maar Bragi koos ervoor om de identiteit van de uiteindelijke koper niet prijs te geven.