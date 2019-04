VTM brengt bètaversie uit van nieuw gratis videoplatform VTM Go

Het Belgische mediabedrijf Medialaan heeft een bètaversie uitgebracht van VTM Go. Het nieuwe videoplatform omvat programma’s van alle televisiezenders van het bedrijf en biedt daarnaast een aantal internationale series aan. De bijna driehonderd titels zijn gratis te bekijken.

VTM Go is zowel via de browser als met een mobiele app te bekijken. Het aanbod bestaat voornamelijk uit programma’s van de Medialaan-zenders VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTM Kids en VTM Kids Jr. Daarnaast is er een aparte catalogus met populaire reeksen uit het verleden, zoals Matroesjka’s en Clan, evenals een Kids Corner.

Met Walter Presents biedt VTM Go ook een aantal exclusieve, internationale series aan, geselecteerd door de Italiaanse televisieproducent Walter Iuzzolino. Onder meer de actiethriller Fugitives uit Chili, die is genomineerd voor de Emmy Award, de Spaanse dramareeks Locked Up en het Poolse politieke HBO-thrillerdrama The Border zijn in Vlaanderen momenteel uitsluitend via VTM Go beschikbaar.

Iedere gebruiker van de dienst krijgt volgens Medialaan een gepersonaliseerd aanbod voorgeschoteld op basis van het eigen kijkgedrag; de interface zal er daarom bij iedereen anders uitzien. Gebruikers kunnen de programma's live en uitgesteld bekijken, waarbij uitzendingen gemiddeld dertig dagen beschikbaar blijven. De bètaversie van de Android-app ondersteunt videostreaming naar een televisie via Chromecast.

VTM Go kan volgens Medialaan gratis worden aangeboden dankzij het reclamemodel dat nu al wordt gehanteerd bij VTM.be. Zo zitten er korte reclameblokken in de programma’s die de kijker niet kan doorspoelen en wordt gebruikgemaakt van targeted advertising: reclameboodschappen op maat van de gebruiker.

Medialaan, onderdeel van de Persgroep Publishing, biedt al sinds 2014 volledige afleveringen van programma's online aan. In 2018 keken meer dan één miljoen mensen online naar het aanbod en waren er gemiddeld ruim 4,5 miljoen views per maand van volledige afleveringen. Volgens Medialaan is deze manier van kijken vooral populair onder jongeren. Van alle Vlamingen in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar kijkt 48 procent online via de bestaande platforms van Medialaan.

Momenteel verkeert VTM Go nog in een bètafase. Op basis van de feedback wil Medialaan het platform in de komende tijd verder optimaliseren en voorzien van nieuwe functionaliteit. VTM Go werkt overigens ook in Nederland, al kan het zijn dat bepaalde programma’s in verband met met rechtenkwesties niet beschikbaar zijn.