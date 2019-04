VTM brengt videoplatform VTM Go officieel uit met nieuwe functionaliteit

Het Belgische mediabedrijf Medialaan is dinsdag officieel gestart met zijn gratis videoplatform VTM Go. Na een korte bètaperiode zijn de app en de website vtmgo.be nu beschikbaar voor iedereen. Medialaan voegde ook enkele functies en een aantal nieuwe reeksen toe.

Het nieuwe videoplatform omvat programma’s van alle televisiezenders van Medialaan en biedt daarnaast een aantal internationale series aan. De bijna driehonderd titels zijn gratis te bekijken. De versie die dinsdag werd uitgebracht rekent af met enkele bugs en stelt nu ook iOS-gebruikers in staat om videomateriaal naar een tv-scherm te streamen via een Chromecast. De bètaversie bood alleen Chromecast-ondersteuning voor Android. Medialaan voegt binnenkort AirPlay-ondersteuning toe aan de app.

De officiële introductie van VTM Go gaat gepaard met nieuwe content. Zo kunnen liefhebbers vanaf vandaag de volledige VTM-misdaadreeks The Team 2 bekijken en is ook de Spaanse HBO-serie Locked Up beschikbaar. De rest van het aanbod bestaat voornamelijk uit programma’s van de Medialaan-zenders VTM, Q2, Vitaya, CAZ en VTM Kids. Daarnaast is er een aparte catalogus met populaire reeksen uit het verleden, zoals Matroesjka’s en Clan, en een Kids Corner.

Volgens Medialaan is de bètaversie van VTM Go de voorbije weken goed onthaald door Vlaanderen. Het platform kreeg meer dan 550.000 views en trok 40.000 testers aan; vier keer meer dan wat het mediabedrijf had verwacht. VTM Go werkt overigens ook in Nederland, al zijn bepaalde programma’s in verband met met rechtenkwesties niet beschikbaar.

VTM Go kan volgens Medialaan gratis worden aangeboden dankzij het reclamemodel dat nu al gehanteerd wordt bij VTM.be. Zo zitten er korte reclameblokken in de programma’s die de kijker niet kan doorspoelen en maakt de dienst gebruik van het targeted advertising-principe: reclameboodschappen op maat van de gebruiker.