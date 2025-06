Streamingdienst VTM Go krijgt betaalde optie zonder advertenties

De Vlaamse streamingdienst VTM Go krijgt een betaalde optie. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. In die betaalde versie zitten geen advertenties. De Vlaamse zendergroep gaat 4,95 euro per maand vragen voor VTM Go+.

VTM Go+

Klanten kunnen ook 47,40 euro per jaar afrekenen voor VTM GO+, zegt het bedrijf. Het is voor het eerst dat televisieprogramma's van de zenders zonder reclame beschikbaar zullen zijn. Afgelopen 34 jaar waren programma's altijd alleen met reclame te bekijken.

Behalve reclamevrije tv krijgen abonnees ook de mogelijkheid om bepaalde programma's vooruit te kijken. De betaalde dienst zal sommige series in zijn geheel online zetten voor betalende klanten voordat ze op een van de VTM-zenders te zien zullen zijn. Daarnaast zijn programma's vooraf te downloaden om onderweg te bekijken zonder data te verbruiken.

Gebruikers die willen upgraden, kunnen dat niet doen in de app van VTM Go. Daarvoor moeten ze naar de website van de dienst gaan. Het moederbedrijf van VTM, DPG Media, heeft naast VTM ook samen met Telenet de streamingdienst Streamz, die 11,95 euro per maand kost. De helft van de Belgen heeft een account bij VTM Go en een half miljoen kijkers gebruiken de dienst elke maand, zegt het bedrijf. Tweakers is net als VTM eigendom van DPG Media.