Belgische bibliotheken beginnen eigen streamingdienst Cinébib voor leden

Bijna veertig bibliotheken uit Vlaanderen en Brussel komen samen met een streamingdienst: Cinébib. Deze biedt momenteel een collectie van ongeveer 1500 films en documentaires. De dienst is gratis te gebruiken door leden van de deelnemende bibliotheken.

Leden van de bibliotheek kunnen de streamingdienst gratis gebruiken. Daarvoor moeten ze eerst een Mijn Bibliotheek-profiel aanmaken. Op het moment zijn er zo'n veertig bibliotheken aangesloten. Het aantal bibliotheken groeit volgens Cultuurconnect, een belangenvereniging, in de komende maanden verder. Cultuurconnect zegt dat het aantal 'in de groeiende lijn zit'.

Cinébib bestond al langer; in 2022 begon er al een pilot met een beperkt aantal bibliotheken. Daarbij waren toen 26 bibliotheken aangesloten. Nu is het project uit de pilotfase, bevestigt Cultuurconnect aan Tweakers. "Het is inderdaad een bredere lancering van het pilotproject van 2022", zegt een woordvoerder. "Voordien was Cinébib gestart als pilotproject in testfase met 26 bibliotheken. Nu kan elke bibliotheek die dat wenst de dienst Cinébib aanbieden aan haar leden."

Leden van aangesloten bibs kunnen via de streamingdienst kijken naar een kleine 1500 films en documentaires, voornamelijk Belgische en Europese media. Naast het standaardaanbod kunnen gebruikers ook betalen voor films die niet in het aanbod zitten. De streamingdienst heeft Chromecast-ondersteuning en werkt op Apple TV en via apps op Android en iOS. Het is niet mogelijk films offline te kijken. Gebruikers moeten de eerste keer verplicht in België inloggen, maar kunnen daarna ook in het buitenland streamen.