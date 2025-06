Streamingdienst Streamz draaide in 2023 opnieuw ruim 7 miljoen euro verlies

De Vlaamse streamingdienst Streamz draaide in 2023 opnieuw meer dan 7 miljoen euro verlies, maar het bedrag ligt volgens het bedrijf 'ruim binnen budget'. Wel zou de naderende komst van HBO Max naar België een significante uitdaging vormen voor de streamingdienst.

Streamz boekte vorig jaar een omzet van 52,5 miljoen euro, 3,7 procent meer dan een jaar eerder. Het nettoverlies is iets verbeterd, van 7,6 miljoen euro in 2022 naar 7,3 miljoen euro in 2023. In het jaarverslag schrijft de streamingdienst extra investeringen te hebben gedaan en dat het verlies 'ruim binnen budget' ligt. Het bedrijf spreekt zelfs van een voorsprong op de langetermijnambities. Een kapitaalverhoging aan het begin van 2023 zou dienen als buffer om de verliezen op te vangen.

Hoewel het bedrijf geen concrete cijfers noemt, zou het totale aantal abonnees zijn gestegen. Dat zou onder meer te maken hebben met de introductie van het Basic-abonnement, een goedkoper abonnement met reclame. Daarnaast werden er meer abonnees behouden door het aanbieden van langetermijnabonnementen. Tegelijk ziet Streamz de naderende komst van HBO Max naar België als een risico. De Amerikaanse streamingdienst is vanaf 1 juli beschikbaar in België.

Streamz bestaat sinds september 2020 en is een joint venture van Telenet en DPG Media. De streamingdienst biedt niet alleen films en series van Vlaamse bodem, maar ook internationale content, zoals van Paramount+.