NLZiet introduceert abonnement met tien extra zenders

Streamingdienst NLZiet heeft dinsdag het NLZiet Extra-abonnement beschikbaar gesteld. Dit geeft abonnees toegang tot 10 extra zenders naast de 38 basiszenders. Onder de extra zenders zijn BBC-zenders, documentairezender Curiosity en Euronews. Het abonnement kost 9,95 per maand.

De 10 extra zenders die NLZiet beschikbaar stelt via het Extra-abonnement, zijn BBC First, BBC One, BBC Two, BBC Entertainment, BBC World News, History Channel, Crime + Investigation, E Entertainment, Curiosity en Euronews. Deze worden in HD Ready-kwaliteit uitgezonden. Bestaande abonnees krijgen een hele maand gratis toegang tot NLZiet Extra, staat in een mail aan abonnees. Nieuwe abonnees kunnen het abonnement veertien dagen gratis proberen.

NLZiet is een samenwerking tussen de Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland en Talpa TV. Het standaardabonnement biedt 38 zenders. Eerder dit jaar zijn de Vlaamse zenders Eén, Canvas en Ketnet toegevoegd aan de dienst.

Update, 15.27 uur: Afbeelding met abonnementsprijzen toegevoegd.