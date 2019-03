Apple brengt nieuwe versie AirPods uit

Apple brengt de tweede generatie van de Airpods-bluetoothoordoppen op de markt. Geïnteresseerden krijgen daar eventueel ook een opbergdoosje met ondersteuning voor de Qi-laadstandaard bij, waarin de oordoppen draadloos zijn op te laden.

De nieuwe generatie van de AirPods is voorzien van een nieuwe H1-koptelefoonchip die onder meer een verbeterde accuduur moet opleveren. In combinatie met het nieuwe oplaaddoosje is volgens Apple een gebruikstijd van meer dan 24 uur mogelijk of tot 18 uur spreektijd. Zonder het doosje blijft er 5 uur aan luistertijd en tot 3 uur aan spreektijd over. De fabrikant zegt dat 15 minuten in het oplaaddoosje gelijkstaat aan 3 uur luisteren of 2 uur spreken. Wat de luistertijd betreft komt dat vrijwel geheel overeen met de duur die mogelijk was met en zonder het doosje van de AirPods uit 2016.

Het nieuwe doosje ondersteunt Qi-laden, zodat het met een veelheid aan draadloze laders is te gebruiken. Het oplaaddoosje is wat vorm en uiterlijk betreft grotendeels gelijk aan het opbergdoosje van de AirPods die Apple in 2016 uitbracht, op een klein, rond ledje na. Dit geeft de status van de accu weer.

De nieuwe H1-chip moet ook leiden tot een kortere verbindingstijd en sneller wisselen tussen apparaten. Daarnaast biedt de chip ondersteuning voor het stemcommando 'hey Siri', om de digitale stemassistent van Apple op te roepen. Daarmee is het volume aan te passen, is een ander liedje af te spelen of kunnen richtingaanwijzingen worden verkregen.

De chip activeert de microfoon automatisch en stuurt ook de audio automatisch naar een of twee oordoppen, afhankelijk van het aantal dat wordt gedragen. Het afspelen van muziek of podcasts en het doorspoelen gaan via een dubbele aanraking. De AirPods gaan automatisch aan en door middel van sensoren 'weten' de oordoppen wanneer ze uit de oren van de gebruiker worden gehaald, waarna de audio direct op pauze gaat.

Eerder was er een gerucht dat Apple bij de nieuwe AirPods noisecancelling zou integreren, maar daar maakt Apple geen melding van. Ook over een eerder bericht dat ze spatwaterdicht zouden zijn, wordt niets gezegd.

Apple brengt de nieuwe AirPods inclusief draadloos oplaadbaar opbergdoosje uit voor 229 euro, maar geïnteresseerden kunnen ook kiezen voor een 179 euro kostende optie, waarbij de oordoppen met een regulier opbergdoosje worden gebundeld. Die laatste prijs komt overeen met de prijs van de originele Apple AirPods. Het nieuwe opbergdoosje voor draadloos laden kan ook los worden besteld voor 89 euro, zodat het te gebruiken is in combinatie met de al bestaande AirPods van de eerste generatie.