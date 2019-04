Roadmap moederbordfabrikant toont verschijning Intel Comet Lake begin 2020

De vermoedelijke roadmap van Mitac is online verschenen met daarop de moederborden voor komende processorgeneraties. Producten van het bedrijf voor Intel Comet Lake, Elkhart Lake en Ice Lake-U verschijnen in het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Mitac is een fabrikant van embedded systemen en de roadmap die online staat toont de moederborden voor dit jaar. In de marge staat echter een vooruitblik voor volgend jaar. Zo zet het bedrijf een uatx-moederbord voor Intel Comet Lake en mini-itx-borden voor die processorgeneratie op de agenda voor het tweede kwartaal van 2020. Op basis van eerdere geruchten lijkt het erop dat Comet Lake nog steeds op 14nm wordt geproduceerd, en dat desktopprocessors van deze generatie tot aan tien cores bevatten en laptopchips tot aan acht cores. Comet Lake is daarmee als een refresh van Coffee Lake Refresh, of Coffee Lake-R, te zien.

De Mitac-roadmap maakt verder melding van het verschijnen van borden met Intel Elkhart Lake-chips in het eerste kwartaal van 2020. Elkhart Lake is een komende Atom-generatie die Gemini Lake moet opvolgen, die op 10nm wordt geproduceerd en die onder andere een stuk krachtigere gpu lijkt te krijgen, in de vorm van de Gen11-gpu van Ice Lake.

Ook Ice Lake-U staat op de roadmap en wel voor het tweede kwartaal van 2020. Dit is Intels lijn van zuinige laptopchips met tdp van 15W, die ook hun weg vinden naar sommige compacte desktop-pc's. Intel produceert Ice Lake-U op 10nm. De processors gaan over Gen11-gpu's en Sunny Cove-cores beschikken. Sunny Cove is op zijn beurt de opvolger van de Skylake-architectuur. Eigenlijk zou Palm Cove de opvolger zijn, maar die is geschrapt door het uitstellen van de 10nm-productie.

Bij de roadmap moet aangetekend worden dat die over producten van Mitac gaat en dus slechts een grove indicatie van het verschijnen van de Intel-chips biedt. Het kan zijn dat producten van andere fabrikanten met de genoemde Intel-processors eerder verschijnen. Zo beloofde Intel dat de eerste Ice Lake-processors eind dit jaar zouden verschijnen.