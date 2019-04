Activision betaalt medewerkers om zwangerschappen te volgen via gezondheidsapp

Activision Blizzard betaalt vrouwelijke medewerkers om gegevens over hun vruchtbaarheid en zwangerschap in te voeren in de gezondheidsapp Ovia. De medewerkers die vrijwillig kiezen hieraan mee te doen krijgen hiervoor dagelijks een kadokaart ter waarde van een dollar.

De gegevens die de vrouwelijke medewerkers in de Ovia-app kunnen invoeren lopen uiteen van de status van lichaamsfuncties, medicijngebruik, gemoedstoestand, tot aan de geslachtsdrift. Zodra de baby is geboren kunnen ook gegevens worden ingevoerd zoals de naam van het kind, de locatie en of er complicaties zijn opgetreden bij de geboorte, schrijft The Washington Post. De gegevens worden geanonimiseerd en als statistieken weergeven, al vrezen experts dat het in de praktijk van de werkvloer wellicht toch mogelijk is om de data te koppelen aan specifieke individuele werknemers.

Volgens de krant maken bedrijven gebruik van de app door ontwikkelaar Ovia Health te betalen voor een speciale versie van de app. Daarmee wordt de ingevoerde gezondheidsdata in geanonimiseerde vorm doorgestuurd naar een interne website van de werkgever die beschikbaar is voor human resource-medewerkers. Bedrijven die hier gebruik van maken zouden werknemers aanmoedigen zoveel mogelijk gegevens over hun lichaam en gezondheid in te voeren.

Milt Ezzard, een onderdirecteur van Activision Blizzard, schrijft de acceptatie van Ovia toe aan een veranderende werkplaatscultuur waar het vrijwillig delen van gevoelige informatie normaler zou zijn geworden. In 2014 begon het gamebedrijf al met het stimuleren van gebruikers van Fitbit om hun fysieke activiteit te laten tracken, waaronder de slaapactiviteit en het gevolgde dieet. Sommige medewerkers zouden hebben geklaagd dat dit de privacy aantast, maar volgens Ezzard zijn medewerkers na verloop van tijd meer gewend geraakt aan deze uitruil, gelet op de financiële voordelen.

Ezzard stelt dat dit soort zwangerschapsprogramma's, zoals die van Ovia, helpen om het bedrijf in een competitieve industrie te laten excelleren en bijdraagt aan het vasthouden en laten terugkeren van vrouwen met vaardigheden. "Ik wil dat ze een gezonde baby krijgen, omdat het geweldig is voor onze zakelijke ervaring". Hij zegt dat te prefereren ten opzichte van de situatie dat de baby op de 'neonatale intensive care unit terechtkomt waar de moeder nauwelijks in staat is om zich op het werk te richten'.

De onderdirecteur zegt dat zijn bedrijf voorheen bedrijfsverpleegsters inzette om periodiek via de telefoon aan zwangere vrouwen te vragen hoe het met hen ging. Volgens hem heeft het overhevelen van deel van deze zwangerschapszorg naar een app, waar de vrouwen veel directer gegevens kunnen delen, een groot verschil gemaakt. Ezzard zegt dat bijna twintig vrouwen die eerst de de diagnose onvruchtbaar hadden gekregen, toch nog zwanger zijn geworden nadat Activision Blizzard de vruchtbaarheidsapp van Ovia is gaan aanbieden.

Een woordvoerder van Ovia heeft laten weten dat het bedrijf geen geaggregeerde data verkoopt voor advertentiedoeleinden. Echter, de Washington Post wijst erop dat gebruikers wel akkoord moeten gaan met de gebruikersvoorwaarden, waarin een bepaling staat die Ovia een 'oneindig, onherroepelijk en in het gehele universum geldend recht geeft om de geanonimiseerde persoonlijke informatie te gebruiken, reproduceren, distribueren, modificeren, publiekelijk te tonen, naar het publiek te communiceren of anderszins te gebruiken en exploiteren'.