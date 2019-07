Blizzard-medeoprichter Frank Pearce vertrekt bij gamestudio

Blizzard-medeoprichter Frank Pearce gaat de gamestudio na 28 jaar verlaten. De man gaat met pensioen. Hij is met de stap de tweede oprichter in minder dan een jaar die een punt zet achter zijn carrière bij de bekende spellenmaker.

"Ik ben van plan om meer buitenactiviteiten te ontplooien, ik zou graag een instrument leren bespelen. Ik hoop dat ik meer tijd kan besteden aan onderdelen van mijn leven die in het verleden wellicht niet zoveel aandacht hebben gekregen", schrijft Pearce in een afscheidsbrief op de Blizzard-website. Andere motivaties dan 'met pensioen gaan' worden niet genoemd.

Een andere oprichter, Mike Morhaime, vertrok in april. Zijn vertrek ging niet gepaard met een motivatie. De derde oprichter, Allen Adham, vertrok in 2004 maar kwam terug in 2016. Eerder dit jaar verloor het bedrijf ook twee financieel leidinggevenden. Eerst vertrok Spencer Neumann, de cfo van de gezamenlijke holding, gevolgd door Amrita Ahuja van de Blizzard-tak. Tegelijk maakt het bedrijf bekend dat Rob Kostich is gepromoveerd tot directeur van de holding. Kostich werkt al vijftien jaar voor het bedrijf en is vooral bekend als hoofd van de tak die verantwoordelijk is voor Call of Duty, een van de succesvolste series van de uitgever.

Ook werd dit jaar bekend dat moederbedrijf Activision de overeenkomst verbroken heeft met ontwikkelaar Bungie, wat wil zeggen dat die studio voortaan zelf de Destiny-games uit gaat geven.