Tinder probeert betalen via Play Store te voorkomen ten faveure van creditcard

Tinder voor Android probeert in zijn nieuwste appversie gebruikers niet via de Google Play Store te laten betalen voor Tinder Plus, maar direct met de creditcard. Zo hoeft Tinder niet 30 procent van de omzet aan Google af te dragen.

In de nieuwste versie van de app worden gebruikers gevraagd om hun creditcardgegevens in te vullen wanneer ze aangeven Tinder Plus te willen nemen. Onderaan, aanvankelijk ook nog verborgen door het pop-up-toetsenbord, staat wel de optie om de transactie via Google play te laten lopen. Volgens Bloomberg verdwijnt de Google Play-optie ook nog, zodra er creditcardgegevens zijn ingevoerd.

Tinder doet geen bekendmakingen over de aanpassing, noch wilde het de vragen van Bloomberg beantwoorden, ook niet over of de stap ook aan de Apple-zijde gemaakt ging worden. De dating-app is niet de eerste grote speler die een dergelijke zet maakt; De omzet van Fortnite voor Android gaat ook niet naar Google omdat ontwikkelaar Epic Games het spel helemaal nooit naar de Play Store heeft gebracht, mede uit financiële beweegredenen.

Volgens deskundigen die met Bloomberg spraken, zal de zet geen aanmerkelijke uitwerking hebben op de miljarden dollars aan opbrengsten van de Google Play Store, maar dat zou kunnen veranderen als meer appmakers de voorbeelden van Epic en Tinder-moederbedrijf Match volgen.