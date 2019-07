Franse dronemaker Parrot stopt met productie goedkopere drones

Dronemaker Parrot stopt met de productie en verkoop van zijn goedkopere modellen, de Bebop, Mambo en Swing. Het Franse bedrijf gaat zich alleen nog richten op zijn professionele drone, de Anafi.

Dat bevestigt het bedrijf tegenover The Verge. Een verklaring voor de zet geeft het niet direct, maar het is wel bekend dat DJI een zeer grote speler is op de markt voor de onbemande vliegtuigjes, die ondanks de enorme populariteit van de apparaten het leeuwendeel van de markt in handen heeft: driekwart. Het bedrijf is al langer bezig met de draai naar de professionele markt.

De drone die nu in Parrot's schijnwerpers overblijft is de Anafi. Een opvouwbare drone van 320 gram die video's kan schieten in 4k-resolutie met hdr op 30fps. De drone kost 699 euro en zit daarmee ferm in het duurdere segment. Verder ontwikkelt het Franse bedrijf spionagevliegtuigen voor de Amerikaanse defensie.