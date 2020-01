Tinder krijgt alarmknop en fotoverificatie

Tinder krijgt meerdere functies de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de datingapp te moeten waarborgen. Zo krijgt de app een alarmknop voor het waarschuwen van autoriteiten en doorsturen van locatiedata.

Tinder maakt voor de functionaliteit volgens de Wall Street Journal gebruik van de dienst Noonlight. Het platform voor dating wil de techniek gratis aanbieden. De bedoeling is dat gebruikers Noonlight inschakelen en toestemming geven om hun locatie realtime te tracken bij een date. Ook kunnen gebruikers details vastleggen over de date, zoals de tijd en de persoon met wie ze een afspraak hebben.

Als een gebruiker alarm slaat, vraagt Noonlight ze om een code in te voeren. Als dat niet gebeurt, krijgen ze een bericht en als ze daar niet op reageren een telefoontje. Als die niet opgenomen wordt of als de gebruiker telefonisch aangeeft hulp nodig te hebben, waarschuwt de dienst de autoriteiten dat er iemand in nood is. De functie komt eind januari beschikbaar in de VS. De maanden daarna komt die ook ook naar andere diensten van Match Group, zoals OkCupid, PlentyOfFish, Hinge en Match.com. Wanneer de functie buiten de VS beschikbaar komt, is niet bekend.

Tinder is daarnaast van plan een verificatiesysteem in te voeren dat vereist dat gebruikers bewijzen dat ze daadwerkelijk de persoon op hun foto's zijn. Het bedrijf test daarvoor een tool, die gebruikers vraagt foto's in verschillende poses te maken, om deze te kunnen vergelijken met de foto's van de persoon die al op het platform staan. Bij een match krijgt de gebruikers een blauwe verificatiebadge.