Ministerie van Justitie in VS begint onderzoek naar FitBit-overname door Google

Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een onderzoek naar Googles overname van FitBit. Meerdere Amerikaanse autoriteiten zouden zich zorgen maken over de implicaties voor de privacy van gebruikers.

De vraag zou zijn geweest of het ministerie van Justitie of de handelswaakhond, de Federal Trade Commission, de overname zou moeten bestuderen. Uiteindelijk komt het onderzoek bij die eerste te liggen, melden bronnen aan zowel Reuters als de New York Post. Amerikaanse wetgeving schrijft voor dat grote overnames door één van beide partijen moet worden onderzocht. Volgens de bronnen van Reuters en de New York Post zouden beide partijen bang zijn dat Google met de overname zijn grip op de data van gebruikers te groot maakt.

Google nam FitBit vorige maand over voor een bedrag van 1,88 miljard euro. Al snel pleitten verschillende consumenten- en privacyorganisaties ervoor dat de overname zou worden geblokkeerd. Google krijgt met FitBit ook de data in handen van miljoenen gebruikers. Het bedrijf zegt dat het die data niet gaat koppelen aan profielen. Google wil zich met de acquisitie van de wearablefabrikant vooral richten op het maken van eigen hardware onder het Made By Google-label.

Het onderzoek is opvallend omdat het Amerikaanse ministerie van Justitie Google al onder de loep neemt voor mogelijk machtsmisbruik. Het gaat daarbij om een breder onderzoek naar de macht van grote techbedrijven. Ook Facebook en Amazon, en mogelijk Apple liggen onder het vergrootglas. Het nieuwe onderzoek zou bij het ministerie beland zijn omdat dat ook het grotere antitrustonderzoek doet, volgens de bron van de New York Post.