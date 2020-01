Fitbit zet functie om zuurstofgehalte bloed te meten aan in bestaande wearables

Fitbit heeft in diverse apparaten de functie aangezet om het zuurstofgehalte van het bloed van gebruikers te meten. De hardware om de apparaten als saturatiemeter te gebruiken was er al, maar de software was nog niet klaar.

Fitbit-apparaten uit de series Versa en Ionic, en de Charge 3 kunnen het zuurstofgehalte in het bloed gaan meten, zo heeft Fitbit bevestigd tegenover Engadget. De functie lijkt nog niet aan te staan voor alle gebruikers, zo blijkt uit een thread op Reddit. De Fitbit-apparaten gebruiken voor de meting een infraroodsensor.

Fitbits zijn niet de eerste apparaten die dit kunnen. De functie is ook al te vinden in diverse andere wearables van andere merken, waaronder Huawei, Honor en Huami. Fitbit heeft eerder al een test gedraaid met een kleiner aantal gebruikers om de weergave van de resultaten van de metingen te testen. Het is al langer bekend dat de hardware voor het meten van het zuurstofgehalte in de Fitbit-apparaten zit. Vorig jaar werd ook bekend dat Fitbit bezig is om overgenomen te worden door Google.