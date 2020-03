Fitbit Charge 4-wearable met gps komt halverwege april uit voor 150 euro

Fitbit heeft de Fitbit Charge 4 onthuld. De fitnesstracker heeft ten opzichte van zijn voorganger ingebouwde gps, Spotify-bediening en functies die voorheen alleen in de Fitbit-smartwatches zaten, zoals smart wake. Active Zone Minutes is een nieuwe toevoeging.

Met Active Zone Minutes registreert de Charge 4 wat voor oefening er gedaan wordt, met behulp van de hartslag. Die oefeningen worden opgedeeld in de zones fat burn zone, cardio zone en peak zone. Daarmee zegt Fitbit te kunnen constateren of de gebruiker zijn dagelijkse of wekelijkse aanbevolen hoeveelheid beweging heeft gehad.

Dankzij de toevoeging van een gps-sensor in de wearable zelf, hoeven gebruikers hun smartphone niet meer mee te nemen als ze buiten de deur sporten en hun route willen tracken. De gps-metingen kunnen ook gebruikt worden om een kaart op te stellen waarop snelheid of hartslag getoond kan worden per etappe van bijvoorbeeld een hardloopparcours.

Smart wake is nog niet bij de release van de Charge 4 beschikbaar, maar wordt later toegevoegd. De functie houdt in dat de gebruiker gewekt wordt met trillingen, op een moment rond het ingestelde alarm waarop de gebruiker het minst diep slaapt. Dezelfde sensoren worden gebruikt voor het meten van de kwaliteit van de slaap.

Verder heeft de Charge 4 dezelfde functies van de Charge 3: het weer, de klok, een stopwatch, een constante hartslagsensor, automatische herkenning van verschillende sportactiviteiten, hoewel dat er dit keer zeker vijf meer zijn en waterdichtheid tot 50 meter.

Wat betreft het ontwerp, is de breedte van de band hetzelfde als bij de Charge 3, dus oudere bandjes kunnen meegenomen worden. De display is 35,8mm bij 22,7mm, met een diagonaal van 39,83mm. De beeldverhouding is daardoor 14.19:9. De Charge 4 is per 15 april beschikbaar vanaf 149,95 euro. De tracker zelf is beschikbaar in zwart en rosewood, de band in zwart, rosewood en storm blue. Een speciale editie met een extra bandje van grijs, geweven textiel, kost 169,95.

De beoogde overname van Fitbit door Google, voor 2,1 miljard dollar, is overigens nog niet rond.