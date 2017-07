Fitbit-smartwatch krijgt ondersteuning voor apps van derden bij lancering

De smartwatch van Fitbit krijgt bij de lancering de beschikking over een sdk voor het maken van applicaties, en op het horloge zelf wordt een zogenaamde 'app gallery' meegeleverd. Eerdere berichtgeving wees nog op het ontbreken van third party apps.

In een interview met The Verge heeft Fitbit-ceo James Park te kennen gegeven dat er een software development kit beschikbaar zal zijn, zodat ontwikkelaars hun eigen applicaties kunnen maken voor de nog uit te brengen smartwatch. Die zal in in eerste instantie alleen beschikbaar zijn voor 'geselecteerde partners', maar op termijn komt de sdk uit voor alle ontwikkelaars.

Tevens zullen er bij de lancering van de smartwatch een aantal applicaties van derden beschikbaar zijn. Die zijn beschikbaar via wat Fitbit een app gallery noemt, en dus niet een volwaardige applicatiewinkel, wat erop wijst dat het om beperkt aanbod gaat. De wearablemaker wilde niet loslaten welke applicaties er bij de lancering van de smartwatch beschikbaar zijn.

Alhoewel Fitbit begin dit jaar had aangekondigd met een applicatiewinkel te komen voor wearable-apps, doken kort daarna berichten op dat het bedrijf moeite had met de ontwikkeling ervan. Lange tijd werd daarom gedacht dat de smartwatch van Fitbit bij de lancering geen ondersteuning voor apps van derden zou hebben. Nog steeds is niet bekend wanneer de smartwatch van Fitbit op de markt komt, iets dat waarschijnlijk te maken heeft met eerder gemelde problemen bij het ontwerp.