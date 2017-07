Call of Duty: Modern Warfare Remastered krijgt mogelijk Prop Hunt-modus

De Remastered-versie van Call of Duty: Modern Warfare krijgt mogelijk permanent de beschikking over de zogenaamde Prop Hunt-modus. Gamers kunnen op Twitter stemmen op hun favoriete toevoeging, waarbij Slasher ook nog een optie is.

Raven Software, ontwikkelaar achter de game, zette in een Twitter-bericht uiteen hoe op een van de twee opties gestemd kan worden. De Prop Hunt-modus is een soort verstoppertje, en is vooral bekend en populair geworden in Garry's Mod. Slasher is juist een soort zombiemodus. Een recente tweet van Raven Software geeft aan dat Prop Hunt waarschijnlijk als winnaar uit de bus zal komen, en dus permanent aan Call of Duty: Modern Warfare Remastered toegevoegd gaat worden.

Prop Hunt werd eerder al eens tijdelijk aan de game toegevoegd, waaronder nog eerder deze maand. Spelers vroegen al langer om de gamemodus permanent toe te voegen aan het spel.

Inmiddels is Modern Warfare Remastered ook beschikbaar als directe aankoop via Steam. Uit de eerste ervaringen blijkt echter dat de game kampt met prestatieproblemen, en ook wordt er veel geklaagd over valsspelers. Onduidelijk is nog of er aan een oplossing voor de problemen wordt gewerkt.