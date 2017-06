Gerucht: CoD Modern Warfare Remastered komt deze maand als los spel uit

Call of Duty Modern Warfare Remastered zou deze maand zal uitkomen als standalone. De grafisch opgepoetste versie van CoD Modern Warfare was tot nu toe niet los verkrijgbaar, maar zat vorig jaar in een uitgave van Infinite Warfare.

Call of Duty Infinite Warfare, met daarbij de geremasterde Modern Warfare, kwam vorig jaar uit. De website Charlie Intel meldt op basis van een tipgever dat de uitgave nu ook los beschikbaar komt en vanaf 27 juni verkrijgbaar zal zijn. De game zou 40 dollar gaan kosten.

Vorig jaar mei maakte Activision nog bekend dat Modern Warfare Remastered niet los te koop was en alleen in combinatie met Infinite Warfare zou uitkomen voor een adviesprijs van 89,99 euro. In de remake zit de volledige singleplayercampagne uit het originele spel en er zijn tien multiplayermaps aanwezig. De remaster heeft dedicated servers en is ontwikkeld door Raven.

Op de afbeeldingen is het doosje van een PlayStation 4-exemplaar te zien van de remake. Call of Duty Modern Warfare Remastered kwam uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Vermoedelijk zal de remake ook als standalone voor die drie platforms uitkomen.