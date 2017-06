Door Jurian Ubachs, zaterdag 17 juni 2017 08:00, 5 reacties • Feedback

Het was de te verwachten aankondiging, maar tegelijkertijd was het een verrassing: eerder deze lente maakten Activision en Sledgehammer Games bekend dat de Call of Duty-franchise terug naar de basis zou gaan. Te verwachten, want gamers smeekten al jaren om een dergelijke game. Verrassend, want al die jaren was die game uitgebleven, en nu kwam 'ie ineens wél. Na gamers jarenlang de ene na de andere futuristische shooter te hebben voorgeschoteld, neemt Call of Duty die gamers in november mee terug naar waar het allemaal begon: de Tweede Wereldoorlog.

Call of Duty: WWII is de eerste Tweede Wereldoorlog-shooter die Activision in bijna tien jaar tijd uitbrengt. Dat levert veel vragen op. Veel onderdelen van Call of Duty-games waar we in de loop der jaren aan gewend zijn geraakt, bestonden nog niet toen Call of Duty 5: World at War uitkwam. Denk aan hoe uitgebreid het opbouwen en aanpassen van klassen en wapens is geworden, de veelvoud aan killstreak-rewards, de ondersteuning voor clans, en ga zo maar door. Daarbij komt nog dat de techniek in staat is om het geheel op indrukwekkender wijze in beeld te brengen dan tien jaar geleden. Alleen dat gegeven al - Omaha Beach in 4k? - maakt het heel fijn dat Call of Duty terug gaat naar de Tweede Wereldoorlog.

Maar er is meer. De aanwezigheid van jetpacks en boosted jumps heeft de gameplay van Call of Duty veranderd. De laatste games brachten meer gelaagdheid in levels, en steeds meer snelheid. Dat kon niet iedereen waarderen. De snelheid en de opbouw van levels leidden er te vaak toe dat gamers in hun rug werden verrast door vijanden. De ontwikkelaars hamerden er steeds weer op hoe belangrijk het was om vijanden zo veel mogelijk recht voor je te hebben, omdat dat de beste vuurgevechten oplevert, maar dat kwam lang niet altijd optimaal uit de verf. Dat element droeg bij aan een steeds verder groeiende onvrede, waarbij ook de zeer bescheiden stapjes vooruit op grafisch gebied een pijnpunt bleven. Redenen genoeg voor Activision om weer eens wat goodwill te kweken en teleurgestelde fans de game te beloven waar ze zo lang op hebben gewacht.

Wat de setting betreft, is Call of Duty: WWII die game, maar met alleen een setting is de oorlog nog lang niet gewonnen. Daar is Sledgehammer Games zich van bewust. Toen de studio direct na de release van Advanced Warfare in 2014 begon te werken aan 'WWII' was al duidelijk dat het eventuele succes van de game gepaard zou gaan met een lange checklist vol punten waaraan de game moest voldoen. Begrijpen dat de toekomst simpelweg inruilen voor het verleden niet genoeg zou zijn, is daar onderdeel van: de gameplay moest nieuwe elementen bevatten. Daarnaast moest er uiteraard ook een sterke singleplayercampagne zijn. Die campagne hebben we nog niet kunnen spelen, maar bij de onthulling van de game werd al wel duidelijk hoe hij in elkaar zit.

Van Normandië naar Duitsland met de 1st Infantry Division

Spelers krijgen in de campagne de controle over verschillende soldaten, waarbij twee soldaten van de Amerikaanse 1st Infantry Division de belangrijkste rollen spelen. Daarnaast komen ook Franse en Britse soldaten aan bod. Het verhaal volgt een groep soldaten in 1944 en 1945, ten tijde van de opmars van de geallieerden om Europa te bevrijden van de nazi's. Dat de campagne zal beginnen met D-Day is duidelijk. Spelers zullen de bekende scène meemaken waarbij duizenden soldaten vanuit landingsboten het strand van Normandië moesten bestormen. Daarna komt het team onder meer in België en Duitsland terecht. Zullen we ook een missie in Nederland zien? Waarschijnlijk niet. De 1st Infantry Division bereikte Duitsland via de Belgische Ardennen zonder eerst, zoals de 501st Airborne Division, Nederland in te trekken. Mogelijk zal er wel een concentratiekamp opduiken in het spel. Een van de kritiekpunten op oude WO2-games is dat de holocaust er nooit in vertegenwoordigd was. Als we de geruchten mogen geloven, zal Call of Duty: WWII breken met die lijn. Dat is niet onlogisch: de 1st Infantry Division bevrijdde op 8 mei 1945 Zwodau en Falkenau an der Eger, twee kampen die hoorden bij concentratiekamp Flossenbürg.

Over de gameplay van de singleplayer is nog niet veel bekend, maar Sledgehammer games heeft al wel een aantal kleinigheden verklapt. Een belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere Call of Duty-games is dat de gezondheid van je soldaat niet automatisch wordt aangevuld. In dekking gaan om je health terug te krijgen, is dus geen optie meer. In plaats daarvan zijn spelers afhankelijk van medics die hun gezondheid weer kunnen herstellen. Het is een middel dat Sledgehammer inzet om het teamgevoel en broederschap te versterken. Ook ammunitie zullen spelers op eenzelfde manier moeten verkrijgen.