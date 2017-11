Samengevat Call of Duty: WWII doet vrijwel alles waar we vooraf op hadden gehoopt: het levert een boeiende singleplayercampagne af die wordt aangevuld door een multiplayermodus die profiteert van de Tweede Wereldoorlog-setting die eindelijk weer eens van stal is gehaald. Het lagere tempo zorgt voor een meer beheersbare gameplay, nadat de snelheid in de game de afgelopen jaren extreme vormen aannam. Met War en Headquarters zijn er bovendien leuke vernieuwingen bijgekomen die daadwerkelijk iets toevoegen aan het aloude aanbod. Ook audiovisueel komt de game aardig mee. De game loopt volledig in 60 frames per seconde en combineert dat met meer destructability en meer oog voor detail dan in het verleden het geval was. Daarnaast is het goed om te zien dat Sledgehammer een eigen draai probeert te geven aan de Zombies-modus, die iets meer de horrorkant op gaat. In de singleplayer zetten we alleen vraagtekens bij de AI, die af en toe wat rare acties uithaalt. In de multiplayer werden we nog een beetje gehinderd door connectieproblemen, met name als we in een party zaten, maar onspeelbaar werd het nooit. Zo gaat de terugkeer naar de Tweede Wereldoorlog voor Call of Duty hand in hand met de terugkeer naar een tijd waarin we Call of Duty vermakelijker vonden dan de afgelopen jaren het geval was. Pluspunten Sterke campagne

Lager tempo maakt multiplayer leuker

War en Headquarters

Tweede Wereldoorlog-setting

Horror-stijl in Zombies Minpunten Kunstmatige intelligentie

Connectieproblemen Eindoordeel Getest Call of Duty: WWII, PlayStation 4 Prijs bij publicatie: € 59,99 Vanaf € 54,90 Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (3)

We leven anno 2017 in een multimediawereld die voor een aanzienlijk deel gedomineerd wordt door televisieseries. We vragen niet óf of iemand series kijkt, maar welke. We vinden het soms zelfs raar als iemand een populaire serie niet kijkt. Hoe kun je Game of Thrones of Breaking Bad nou niet hebben gezien? Toch zijn er series die door de jaren heen een nog veel hogere status hebben gekregen. Denk daarbij aan absolute klassiekers als Friends en The Simpsons, maar zeker ook aan Band of Brothers. De veelvuldige bekroonde serie van HBO geldt nog steeds als een van de beste inkijkjes in de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Geromantiseerd uiteraard, maar historisch accuraat genoeg om zeer de moeite waard te zijn.

De inmiddels al meer dan vijftien jaar oude serie werd voor ons vorige week ineens weer heel relevant, en dat had niet te maken met een televisieserie of film, maar met een game. Het was natuurlijk allang bekend dat Activision en ontwikkelstudio Sledgehammer Games schietspel Call of Duty dit jaar terug zouden brengen naar waar het allemaal mee begon. Zo maakten we eerder dit jaar dus kennis met Call of Duty: WWII. We speelden op de E3 de multiplayermodus, met daarbij een geheel nieuwe spelvariant, maar zagen de singleplayercampagne nog niet in actie. Wel hoorden we dat de game beleefd zou worden vanuit het oogpunt van de Amerikaanse 1st Infantry Division, oftewel de mannen die op 6 juni Omaha Beach bestormden en vanaf daar hun weg naar Duitsland begonnen. Een aantrekkelijk idee, want de D-Day-scène uit Medal of Honor: Allied Assault geldt als een klassiek gamefragment. Dat nogmaals spelen, met de audiovisuele mogelijkheden van nu, is op zichzelf al prachtig. En doodeng.

Het gaat echter veel verder dan alleen de landingsscène. Met Call of Duty: WWII heeft Sledgegammer Games een verhaal á la dat van Band of Brothers willen neerzetten. Natuurlijk zegt de studio dat niet letterlijk zo, maar een verhaal over broederschap en vriendschap van een groepje mannen dat probeert te overleven in de hel van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog: ja, dan kom je al snel in dat vaarwater. Dan is het zaak dat je game niet een slap aftreksel wordt van de gerenommeerde serie, maar iets oplevert dat de vergelijking zou kunnen overleven. Dat doet Call of Duty: WWII. Beter of indrukwekkender is de game niet, maar dat er tijdens de campagne meerdere momenten zijn waarop het spel doet denken aan Band of Brothers, is een compliment op zich.

Dat komt bij vlagen niet alleen door de hoge kwaliteit van de tussenfilmpjes, maar ook doordat de verhalen elkaar regelmatig raken. Wij zullen niet de enigen zijn die het plaatsje Carentan voornamelijk van Band of Brothers kennen, dus dat lichtje gaat tijdens Call of Duty: WWII vanzelf branden. Ook andere iconische gevechten, zoals de Battle of the Bulge in de Belgische Ardennen, komen voorbij. De artilleriebeschietingen zorgden in de serie voor enkele van de spectaculairste beelden, en dat is in deze game niet anders. Het is weliswaar niet Easy Company van de 501st Airborne Division, maar de belevenissen zijn vergelijkbaar.

Die belevenissen maak je steeds met ongeveer dezelfde groep soldaten mee. Dat doe je voornamelijk door de ogen van Ronald 'Red' Daniels, een jongeman uit Texas. Kort voor D-Day zien en horen we hem en zijn maten nog grappen maken aan boord van een groot marineschip, maar eenmaal in het landingsvaartuig op weg naar de Normandische stranden is de vrolijkheid verdwenen en barst de hel los. Daarbij schuwt de game heftige beelden absoluut niet. Bereid je voor op afgeschoten ledematen en andere gruwelijke verwondingen. De werkelijkheid zal allicht nog vele malen erger zijn geweest, maar dan nog is Call of Duty: WWII niet geschikt voor gamers met een zwakke maag.

Dat beperkt zich trouwens niet tot simpelweg gruwelijke beelden. Sledgehammer Games deinst er ook niet voor terug om andere heftige zaken aan te kaarten. Zo wordt een donkere soldaat meerdere keren racistisch bejegend door zijn blanke medesoldaten. Ook worden we geconfronteerd met de houding van de nazi's tegenover de Joden, wat uiteraard een pittige scène oplevert.