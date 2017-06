Call of Duty: Modern Warfare Remastered wordt los verkrijgbaar

Call of Duty: Modern Warfare Remastered zal in de toekomst los verkrijgbaar zijn. Dat gebeurt als eerste bij de Playstation 4 op 27 juni en andere platformen volgen later ook. Voorheen moesten spelers Call of Duty: Infinite Warfare in huis hebben om de daarbij gebundelde remaster te spelen.

Meerdere nieuwsmedia melden het nieuws, maar melden daarbij alleen een dollarprijs van 39,99. Daarvoor krijgen spelers de game met zowel single- als multiplayer en opgepoetste graphics. Spelers krijgen daar echter niet de Variety Map Pack bij, die bestaat uit vier multiplayerlevels uit het origineel en 14,49 euro kost. De game zal zowel via digitale distributie als op disk te koop zijn. Details over een release op de Xbox One en Windows zijn er momenteel niet, maar die volgen nog.

De goedkoopste versie van Infinite Warfare waarbij spelers de remaster krijgen, is de Legacy Edition. Opvallend detail is dat de nieuwprijzen van deze editie in de Pricewatch inmiddels gezakt zijn tot ongeveer hetzelfde niveau als de prijs van de losse remaster. Daarbij wordt er wel van uitgegaan dat de losse remaster dezelfde prijs in euro's krijgt als hij in dollars heeft. Dat is wel waarschijnlijk, aangezien alle varianten van Infinite Warfare bijvoorbeeld ook dezelfde prijzen in euro's en dollars hebben.

Call of Duty 4: Modern Warfare kwam oorspronkelijk in 2007 uit en was geliefd bij zowel recensenten als spelers. De game was ook een van de eersten die de stap zette naar de moderne tijd en weg van de Tweede Wereldoorlog. Nu, tien jaar later, keert de aankomende Call of Duty: WWII daar juist weer naar terug.