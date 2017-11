Maker Humvee-voertuigen klaagt Activision aan vanwege Call of Duty-games

AM General, de maker van Humvee's voor het Amerikaanse leger, heeft uitgever Activision aangeklaagd omdat die de voertuigen gebruikt in zijn Call of Duty-games. Volgens de fabrikant heeft de uitgever daar geen toestemming voor.

Door het gebruik van beeltenissen van Humvee's in Call of Duty-games kunnen klanten onterecht denken dat AM General een licentie daarvoor heeft uitgegeven, zegt het bedrijf in zijn aanklacht volgens Reuters. Het bedrijf wil via de rechter een schadevergoeding afdwingen. Een jaar lang zou er geprobeerd zijn om via gesprekken tot een uitkomst te komen, maar dat is niet gelukt.

In de nieuwste Call of Duty-game zitten geen Humvee's, omdat die game zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de voertuigen nog niet bestonden. In tal van andere games uit de serie zijn de auto's wel te vinden. Activision zegt tegen Reuters dat het niet reageert op lopende rechtszaken.

Humvee, of Hmmwv, staat voor High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. AM General levert deze voertuigen sinds 1985 aan het Amerikaanse leger. Het bedrijf maakte ook de Hummer-voertuigen, waaronder een variant van consumenten, maar de productie van die auto's is sinds 2010 gestopt.

Humvee in Call of Duty: Modern Warfare 3