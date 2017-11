Gerucht: Apple komt volgend jaar met iPad Pro met Face ID

Apple komt volgens een nieuw gerucht volgend jaar met een iPad Pro met Face ID. Er zou geen homeknop meer zitten op de behuizing, terwijl de randen rondom het scherm dunner zouden worden. Daarmee zou de tablet diverse eigenschappen krijgen van de net uitgebrachte iPhone X.

De tablet moet ergens in de tweede helft van volgend jaar op de markt komen, meldt Mark Gurman van financieel persbureau Bloomberg. Gurman staat al jaren bekend om zijn uitstekende bronnen binnen Apple. Face ID is het systeem waarbij een apparaat de gebruiker authenticeert door zijn gezicht in 3d te scannen. Het systeem debuteerde op de iPhone X, die vorige week uitkwam.

De iPhone X heeft daarnaast een oledscherm, maar Apple zou de volgende iPad Pro niet van zo'n scherm voorzien. In plaats daarvan zou het gaan om een traditionele lcd, zoals die sinds de eerste iPad in 2010 op de tablet zit. Dat er geen oledscherm op zou komen, komt door 'technische en financiële beperkingen', schrijft Bloomberg. Oledschermen zijn veel duurder om te produceren.

Apple bracht eerder dit jaar de eerste iPad Pro met 10,5"-scherm uit. Het is samen met de grotere iPad Pro het enige apparaat met een 120Hz-scherm, waardoor de interface vloeiender moet ogen dan op traditionele 60Hz-schermen.