Duitse leverancier presenteert Face ID-variant voor apparaten met Qualcomm-socs

Een Duitse toeleverancier heeft een systeem gepresenteerd voor biometrische authenticatie via een 3d-scan van het gezicht. Apple heeft zo'n systeem in de iPhone X. Het systeem van Jabil werkt met onder meer de Qualcomm Snapdragon 835 en 845.

De toeleverancier, het Duitse Jabil Optics, levert de module met een infraroodcamera en dotprojector, net zoals de TrueDepth-camera in de iPhone X. De toeleverancier heeft opties voor het toevoegen van een reguliere rgb-camerasensor op de module. Ook zijn er opties voor het toevoegen van fisheye-lenzen.

De dotprojector kan in totaal iets meer dan 160.000 punten projecteren en werkt op een afstand tussen vijftig centimeter en vijf meter. De laser werkt op een golflengte van 825nm. De beeldhoek is 60 graden horizontaal en 45 graden verticaal.

De fisheye-lenzen zijn niet nodig voor biometrische authenticatie, maar de module is ook inzetbaar voor het scannen van ruimtes. Dat kan onder meer van pas komen bij integratie in vr-brillen. De module is compatibel met de smartphoneversies van de Snapdragon 660, 835 en de nog niet gepresenteerde 845, maar ook met de vr-versies van de 835 en 835. De vr-versies bevatten geen ingebouwd modem.

Daarnaast is de module ook bruikbaar voor het inschatten van diepte op een foto, waarmee fabrikanten software kunnen maken om de achtergrond te blurren. Dat gebeurt nu vaak met een tweede camera, maar die methode blijkt veelal niet vlekkeloos te werken, waardoor de software op de foto bijvoorbeeld haren of oren ook vervaagt. Het is onbekend of het met dit systeem wel foutloos zou functioneren.

Jabil claimt dat het systeem klaar is voor massaproductie, al is het onbekend of het deals heeft gesloten met bekende smartphonemakers. Jabil Optics is een Duitse divisie van het Amerikaanse concern Jabil, dat elektronische apparatuur produceert voor diverse industrieën.

