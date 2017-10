'Apple verlaagde eisen Face ID iets voor productieverhoging iPhone X' - update

Apple zou de eisen die het stelde aan fabrikanten van het systeem voor Face ID hebben verlaagd om te zorgen dat er genoeg onderdelen zijn voor de productie van de iPhone X. De nauwkeurigheid zou daardoor iets lager uitvallen dan aanvankelijk gepland.

De verlaging van de specificaties die Apple had opgesteld voor de modules voor Face ID, zorgde ervoor dat er minder tijd besteed hoefde te worden aan het testen ervan. Dat kwam de snelheid van de productie ten goede, stellen bronnen van Bloomberg. Het is niet bekend in welke mate de precisie is afgenomen. Bloomberg spreekt van een kleine downgrade.

Bij de onthulling van de iPhone X in september claimde Apple dat er een kans van een op een miljoen was dat Face ID onbevoegd een iPhone kon ontgrendelen. Volgens Bloomberg is het systeem ondanks een downgrade waarschijnlijk nog steeds accurater dan TouchID, dat een kans van een op vijftigduizend zou hebben op een onbevoegde unlock.

Apple zou grote problemen ondervinden om genoeg 3d-modules voor Face ID te maken. De modules bestaan uit een dotprojector, 'flood illuminator' en een infraroodcamera. De dotprojector projecteert dertigduizend punten op een gezicht voor de herkenning van de contouren. De projector bestaat uit een vertical cavity surface-emitting laser van galliumarsenide en een glazen lens. De plaatsing van deze kwetsbare onderdelen zou zo nauw luisteren dat een afwijking van enkele micrometers ertoe leidt dat het systeem niet goed werkt..

Een van Apples leveranciers voor de laser, Finisar, kon naar verluidt niet tijdig aan de gestelde eisen voldoen, waardoor Apple afhankelijk werd van twee partijen: Lumentum en II-VI. LG Innotek en Sharp waren verantwoordelijk voor de assemblage van de dotprojectors maar de onderdelen waren zo fragiel dat aanvankelijk slechts 20 procent bruikbaar zou zijn. Mede door de verlaging van de eisen zou de yield bij LG Innotek inmiddels boven de 50 procent liggen, terwijl Sharp eraan werkt om dit percentage te halen.

Een maand geleden nog zou Foxconn tweehonderd medewerkers van zijn lopende band voor de iPhone X gehaald hebben vanwege een tekort aan onderdelen. Begin 2018 komt er een einde aan de tekorten van de modules, zo stelt Bloomberg. Apple start de verkoop van de iPhone X op 3 november, terwijl de iPhone 8 en 8 Plus al sinds eind september verkocht worden. Volgens analist Ming-Chi Kuo liggen er 3 november twee tot drie miljoen exemplaren van de iPhone X klaar, maar in het gehele kwartaal zou Apple er 25 tot 30 miljoen kunnen leveren.

Update, 19:14: Apple noemt het gerucht in een statement aan TechCrunch 'helemaal onjuist'. Het bedrijf reageert zelden op geruchten.