Rechter: Activision mag Humvee-voertuigen zonder licentie gebruiken in games

AM General, de maker van Humvee-legervoertuigen, heeft een rechtszaak tegen Activision verloren. De fabrikant spande die aan, omdat de uitgever geen licentie heeft voor het gebruik van Humvees in games. Volgens de rechter is dat niet nodig.

Een rechter in New York heeft geoordeeld dat Activision met het gebruik van Humvees in zijn Call of Duty-games de wet niet overtreedt. De aanwezigheid van de voertuigen vergroot het realisme in het spel en dat kan gezien worden als een artistiek doel. Daarom is er geen licentie nodig voor het gebruik, oordeelt de rechter. In de uitspraak, waar The Verge over schrijft, verwijst de rechter naar de Rogers-test. Dat is een uitspraak uit de jaren tachtig van de vorige eeuw over het gebruik van handelsmerken in artistieke werken.

AM General klaagde Activision eind 2017 aan. De Humvee-fabrikant zou daarvoor geprobeerd hebben om via gesprekken met de uitgever tot een oplossing te komen, maar dat lukte niet. Via de rechter probeerde de fabrikant een schadevergoeding af te dwingen. AM General stelde dat mensen door het gebruik van beeltenissen van Humvees in Call of Duty-games en -merchandise onterecht zouden kunnen denken dat Activision hier een licentie voor heeft.