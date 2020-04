Atari werkt aan Pong Quest met dungeon crawler-elementen

Atari komt met een nieuwe versie van Pong, die de klassieke gameplay combineert met elementen uit dungeon crawlers. De uitgever omschrijft het spel zelf als een 'hilarische nieuwe variant' van de arcadeklassieker.

Pong Quest bevat verschillende dungeons die volgens Atari losjes gebaseerd zijn op andere titels van de uitgever, zoals Asteroids en Centipide. Monsters moeten verslagen worden middels Pong-gevechten. Atari belooft vijftig varianten op het spelletje met 'vernieuwde diepte en strategie'. De game bevat een singleplayercampagne en er komt multiplayer voor tot vier spelers.

Atari brengt Pong Quest in de lente uit voor de pc, Nintendo Switch, Xbox One en PlayStation 4. Wat het spel gaat kosten is nog niet bekendgemaakt. Het is bijna een halve eeuw geleden dat het oorspronkelijke Pong verscheen. Atari bracht dat spel voor het eerst uit in november 1972.

Eerder deze week bracht Atari het gratis te spelen Missile Command: Recharged uit voor smartphones. Ook dat is een vernieuwde versie van een arcadeklassieker.