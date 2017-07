Activision presenteert co-opmodus Nazi Zombies van Call of Duty: WWII

Activision heeft de co-opmodus van Call of Duty: WWII met een trailer onthuld. Net als bij voorgaande games uit de serie kunnen spelers daarin samen zombies afknallen. Verschillende acteurs lenen hun stem en gelijkenis voor de modus.

Onder andere David Tennant, bekend van Doctor Who, en Ving Rhames, bekend van Dawn of the Dead en Pulp Fiction, maken deel uit van de spelmodus. De co-opmodus speelt zich af in een Beiers dorp, gelegen in het Duitse Mittelburg. Net als de game zelf speelt de zombiemodus zich tijdens de Tweede Wereldoorlog af.

In april maakte Activision bij de aankondiging van de game al bekend dat er een Nazi Zombie-modus zou komen. Op de Comic Con in San Diego heeft ontwikkelaar Sledgehammer Games verdere details gegeven en de trailer getoond. Call of Duty: WWII verschijnt op 3 november. Het spel komt uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.