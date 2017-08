Onderzoekers simuleren zombie-uitbraak tijdens Lowlands-festival

Tijdens het Lowlands-festival dat dit weekend plaatsvindt, wordt een virtueel zombievirus losgelaten op de bezoekers. Festivalgangers moeten zo lang mogelijk gezond zien te blijven en raken ge´nfecteerd als zij te lang in de buurt van zombies zijn.

Het experiment wordt gehouden met behulp van een app, die bezoekers kunnen downloaden voor iOS en Android. De LowLandZ-app werkt alleen als gebruikers op het festivalterrein aanwezig zijn. Spelers worden tijdens het festival gevolgd door middel van gps en alle deelnemers beginnen gezond. Het doel is om gezond te blijven of, als het virus eenmaal heeft toegeslagen, juist zoveel mogelijk anderen te infecteren.

De initiatiefnemers willen met de zombiegame onderzoeken hoe bestaande modellen rondom de verspreiding van infectieziektes kunnen worden verbeterd. Het uiteindelijke doel is om de start van een epidemie sneller en beter te kunnen voorspellen dan nu mogelijk is. Volgens de NOS zijn het RIVM, de Vrije Universiteit Amsterdam en de GGD's van Flevoland en Amsterdam betrokken bij het project. De game is ontwikkeld door Games for Health Projects uit Eindhoven.

Festivalgangers hoeven elkaar niet te lijf te gaan en ook bijten is niet vereist om het zombievirus over te dragen. Wie zich te lang in de buurt van een besmette speler bevindt, raakt vanzelf besmet met het virus en verandert zo ook in een zombie. Het is de bedoeling dat zombies een selfie maken als zij iemand besmetten; de resultaten worden op een scherm getoond. Tijdens het meerdaagse festival vinden er verschillende speelrondes plaats. De organisatie raadt aan om een powerbank te gebruiken, omdat de app veel vergt van de smartphone. In de Science-tent op het festival kunnen spelers een powerbank lenen.