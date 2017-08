Aangepaste Joy-Con maakt Zelda spelen met één hand mogelijk

Een modder heeft een manier gevonden om de Joy-Con-controller van de Nintendo Switch zo aan te passen, dat het spel met één hand gespeeld kan worden. Hij maakte de modificatie voor een gehandicapte vriend.

De ontwikkelaar, die de naam Vexelius gebruikt, toont de gemodificeerde controller op YouTube. Hij bestaat uit de twee losse zijkanten van de Joy-Con, die met een 3d-geprint stukje plastic in een scherpe hoek bij elkaar worden gehouden.

Het ontwikkelen van de modificatie heeft weken geduurd, omdat er verschillende versies zijn geprobeerd, waarbij werd gekeken naar het comfort en de bruikbaarheid met één hand. Een eerste versie hield de twee helften zo dicht mogelijk tegen elkaar aan, met weinig succes. De oplossing bleek echter te zijn om de twee helften in een hoek te plaatsen, waarbij aanvankelijk een hoek van ongeveer negentig graden werd geprobeerd. Na een week gebruik, bleek dit echter te oncomfortabel te zijn. Een volgende versie had daarom een scherpere hoek, wat een groter succes was, zoals de gelukkige ontvanger op zijn YouTube-kanaal toont.

De ontvanger in kwestie is een vriend van de modder. Door een beroerte heeft hij de mogelijkheid verloren om zijn rechterhand te besturen. Zo was hij niet meer in staat om The Legend of Zelda: Breath of the Wild te spelen op zijn Switch. Met de aangepaste controller weet hij zich echter prima te redden.

Vexilius heeft zijn 3d-ontwerpen op Thingiverse gedeeld, voor andere mensen die om verscheidene redenen hun Switch met één hand willen kunnen besturen. Zolang er nog geen nieuwe versie van Bayonetta uit is, zal hier voor de meeste gebruikers van de Nintendo-console echter weinig reden voor zijn.