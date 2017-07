Samsung lijkt Galaxy Note 8 op 23 augustus te gaan introduceren

Samsung houdt op 23 augustus een Galaxy Unpacked-evenement onder de noemer 'Do bigger things'. Het bedrijf maakt nog niet bekend wat er aangekondigd gaat worden, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Galaxy Note 8.

Niet alleen was het evenement voor de introductie van de Galaxy Note 7 vorig jaar ook in augustus, ook geeft Samsung zelf in de aankondiging van het Galaxy Unpacked-evenement al aan dat het om een product met stylus gaat. De vorm die in de animatie door de stylus wordt getekend, duidt op de komst van een smartphone.

Volgens geruchten krijgt de Galaxy Note 8 een 6,3"-oledscherm met een resolutie van 2960x1440 pixels, een dubbele camera en een Exynos 9-soc. Samsung zelf leek al een afbeelding van de Note 8 gepubliceerd te hebben, bij de aankondiging van de Exynos 9. Op die afbeelding was een grote smartphone met dunne schermranden te zien.

De Galaxy Note 8 moet de Note 7 doen vergeten. De introductie van die smartphone liep uit op een drama voor Samsung, doordat de accu onder bepaalde omstandigheden kon ontploffen. Onlangs bracht Samsung nog wel de Note FE uit, een refurbished Note 7 met een kleinere accu.