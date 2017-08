Foto's tonen vermoedelijk Samsung Galaxy Note 8

Er zijn foto's verschenen van wat de Samsung Galaxy Note 8 lijkt te zijn. Op de foto's zijn het vergrendelscherm en de voor- en achterkant van het toestel te zien. De foto's lijken eerder uitgekomen renders van de nog onaangekondigde telefoon te bevestigen.

Op de foto's, gepubliceerd via twitteraar Slashleaks, is de Note 8 voor het eerst in levende lijve te zien. Eerder zette Evan Blass, ook bekend als Evleaks, productrenders online van de Note 8. Het toestel in de nieuwe verschenen foto's komt overeen met deze renders.

Op de foto's is onder meer het scherm te zien van Samsungs aankomende telefoon. Het betreft hier hetzelfde Always On-vergrendelscherm dat te vinden is op de Samsung Galaxy S8. Zo is er een on-screen homeknop die altijd aanwezig is, ook al is het scherm uitgeschakeld.

Samsung gaat de telefoon hoogstwaarschijnlijk op 23 augustus aankondigen. De Galaxy Note 8 wordt vermoedelijk uitgerust met de Exynos 8895- of Snapdragon 835-soc en krijgt een 6,3"-scherm met een resolutie van 1440x2960 pixels. Het toestel beschikt over een dubbele camera op de achterkant, wat ook te zien is op de foto's.