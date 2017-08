'Galaxy Note 8 is vanaf 15 september te koop'

Evan Blass heeft op Twitter bekendgemaakt dat de Galaxy Note 8 vanaf 15 september te koop is. Ook lijkt Samsung per ongeluk tijdelijk een productpagina van de Galaxy Note 8 online gezet te hebben op zijn website.

De productpagina werd opgemerkt door Android Police, die schermafbeeldingen heeft kunnen maken, voordat hij offline wordt gehaald. De afbeeldingen tonen een 64GB-versie van het toestel, samen met het serienummer SM-N950UZKAXAA. Verder worden enkele functies van de telefoon getoond, waaronder de S Pen, het Infinity Screen en de Bixby-assistent.

Op het moment van schrijven heeft Samsung de volledige overzichtspagina van de Note-toestellen offline gehaald. De link in het telefoonoverzicht naar het Note-overzicht geeft een 'pagina niet gevonden'-fout. Ook de link die Android Police naar de productpagina geeft, levert een dergelijke fout op.

Er is inmiddels al een grote hoeveelheid informatie over de Galaxy Note 8 uitgelekt. Zo zijn alle specificaties al bekend, zijn er renders beschikbaar en zijn er er foto's van het uiteindelijke toestel verschenen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het toestel op 23 augustus aangekondigd, tijdens het 'Do bigger things'-evenement.

Volgens de doorgaans goed ingelichte smartphonelekker Evan Blass is het toestel vanaf 24 augustus te bestellen en wordt hij vanaf 15 september geleverd. Bij het toestel krijgen de kopers een micro-sd-kaartje met 256GB opslagcapaciteit en de keuze uit een draadloze lader of een 360-gradencamera. De telefoon gaat 999 euro kosten.