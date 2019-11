Fitbit voegt Agenda-app toe aan smartwatches met update

Fitbit heeft een update aangekondigd voor het besturingssysteem dat draait op zijn smartwatches. Zo komt er onder meer een Agenda-app en voegt Fitbit geavanceerdere manieren voor slaaptracking toe. De update komt volgende maand uit.

Ook zit er in Fitbit OS 4.1 een manier om vanaf de pols te wisselen tussen vooraf geselecteerde watchfaces, zegt Fitbit. In de software zit ook Smart Wake, een manier waarmee je horloge je als het goed gaat, wekt op een moment dat je niet diep in slaap bent. Ook krijgen gebruikers een Sleep Score voor hun nachtrust.

Voor de Versa 2 zitten in de update ook enkele specifieke verbeteringen, zoals een beter always-on-scherm. De update komt over drie weken uit voor alle smartwatches van de fabrikant, zoals de Ionic, Versa, Versa 2 en Versa Lite.

Het is onbekend hoe de toekomst van het besturingssysteem eruit zal zien. Volgend jaar moet de overname van Fitbit door Google zijn afgerond. Het is onbekend of de horloges dan zullen gaan draaien op Wear OS van Google of dat Google Fitbit OS zal blijven ondersteunen.