Fitbit wil met wearables covid-19 in vroeg stadium ontdekken

Fitbit voegt in de Verenigde Staten en Canada een onderdeel met de naam Fitbit COVID-19 Study toe aan zijn mobiele app. Het bedrijf wil onderzoeken of het mogelijk is om een algoritme te ontwikkelen waarmee covid-19 te ontdekken is voordat zich symptomen voordoen.

De toevoeging bij de Assessments & Reports-sectie van de Discover-tab betreft enkele vragen die bedoeld zijn voor Fitbit-gebruikers die covid-19 hebben of hebben gehad en die mogelijke griepverschijnselen vertonen. De vragen gaan onder andere over symptomen en de medische geschiedenis van de gebruiker.

Fitbit wil de antwoorden gebruiken in combinatie met data afkomstig van de wearables om vroege indicatoren voor infectieziektes te determineren. Het bedrijf werkt hiervoor samen met het Scripps Research Translational Institute en het Stanford Medicine Healthcare Innovation Lab. Fitbit publiceerde vorige maand uitgebreide statistieken over afgenomen activiteit door het coronavirus wereldwijd, gebaseerd op data van zijn wearables.