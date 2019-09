OnePlus brengt releaseversies Android 10 uit voor OnePlus 7 en 7 Pro

Het Chinese OnePlus heeft OxygenOS 10, op basis van Android 10, uitgebracht voor de OnePlus 7 en 7 Pro. Dat doet het bedrijf nog geen drie weken nadat Google Android 10 uitbracht voor zijn eigen Pixel-toestellen.

De roll-out begon op zaterdag, met een beperkt aantal gebruikers, om te dubbelchecken of er kritieke bugs gevonden worden. OnePlus benadrukt in de aankondiging dat deze gebruikers willekeurig geselecteerd worden en dat het schakelen tussen verschillende regionen met een vpn dus waarschijnlijk geen verschil zal maken in hoe snel de update verschijnt.

Echter, XDA-Developers tekent aan dat er al gebruikers zijn geweest die de updatebestanden hebben weten op te vangen en ze ook beschikbaar hebben gesteld. Met deze zip-bestanden kunnen gebruikers via de recovery de update sideloaden. Dit is echter niet volledig zonder risico, aangezien de bestanden dus niet direct van OnePlus afkomen en er dus mee gerommeld kan zijn.

Google heeft op een speciale website uiteengezet wat voor nieuws deze versie van het os te bieden heeft. De hoofdlijnen zijn live captions, gebarennavigatie, een systeembreed donker thema, een focus mode waarbij specifieke apps naar de achtergrond gedrukt worden en meer. In de changelog van de OnePlus-forumpost staat dat de update onder andere een nieuwe interface biedt, een slimmer ambient display en een 'Game Space'.

OnePlus gaat Android 10 ook naar zijn oudere toestellen brengen, daarin gaat het bedrijf terug tot de OnePlus 5. Daarvoor is echter geen concrete tijdlijn beschikbaar. Tweakers heeft recensies van zowel de OnePlus 7 als de 7 Pro gepubliceerd.