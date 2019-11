OnePlus begint met uitbrengen van Android 10-upgrade voor OnePlus 6 en 6T

OnePlus begint maandag met het uitbrengen van de Android 10-upgrade voor de OnePlus 6 en de 6T. De fabrikant begon daar aanvankelijk zaterdag al mee, maar stopte na de ontdekking van een bug. Gebruikers krijgen de upgrade de komende dagen binnen.

OnePlus meldt op zijn forum dat het versturen van de over the air-upgrade maandag wordt hervat. Zaterdag begon de fabrikant al met het uitbrengen van Android 10 voor de OnePlus 6 en 6T, maar de fabrikant stopte daarmee door een bug die voor een probleem met de vingerafdrukscanner zorgde. Dat is opgelost en het versturen van de upgrade is hervat.

OxygensOS 10.0 bevat nieuwe functies, waaronder een nieuwe interface, nieuwe gebarenbediening en Contextual Display. Laatstgenoemde is een toevoeging aan de Ambient Display-functie, waarbij de weergave daarvan aangepast wordt aan de hand van de tijd en de locatie van het toestel. OnePlus meldt dat de Hide Notch-optie voorlopig ontbreekt. Of en wanneer de optie om een zwarte balk aan de bovenkant van het scherm toe te voegen weer terugkomt, is niet duidelijk.

De upgrade naar Android 10 is niet voor alle gebruikers tegelijkertijd beschikbaar. OnePlus stuurt de nieuwe software in verschillende fases naar gebruikers, om zo bij eventuele problemen in te kunnen grijpen. OnePlus voorzag zijn OnePlus 7-toestellen in september van Android 10 en de upgrade verschijnt in het tweede kwartaal van volgend jaar ook voor de OnePlus 5-serie.