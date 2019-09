Code in Android 10 wijst op 90Hz-scherm voor Google Pixel 4-smartphone

Code die XDA-Developers aantrof in Android 10 wijst erop dat de Pixel 4 een 90Hz-scherm gaat krijgen. Eerder ging al het gerucht dat Google een 90Hz-scherm in zijn aankomende smartphone zou gaan zetten.

Een van de bestanden omschrijft een toggle voor 90Hz voor 'P19'-telefoons, zo ontdekte XDA-Developers. Daarbij staat P19 vermoedelijk voor Pixel 2019. Aangezien de Pixel 3a-telefoons verschenen met een traditioneel 60Hz-scherm, moet het daarbij gaan om de Pixel 4. Google heeft daarvan al diverse details online gezet.

Eerder ging al het gerucht dat beide Pixel 4-telefoons een 90Hz-scherm zouden krijgen. Diverse telefoons kwamen al uit met een dergelijk scherm. De bekendste daarvan is de OnePlus 7 Pro, maar ook diverse gametelefoons hebben een dergelijk scherm. Recente Xiaomi-telefoons hebben een 60Hz-scherm, maar via een mod zijn die te overklokken naar 81Hz. De Asus ROG Phone II heeft een oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid.

Eind juli maakte Google ook bekend dat het zijn Soli-radar integreert in de Pixel 4-smartphones. Die moet nauwkeurige gebarenbediening en gezichtsherkenning mogelijk maken. Ook is al bekend dat de Titan M-beveiligingschip die voor het eerst in de Pixel 3 verscheen ook in Googles nieuwe Android-smartphones terecht komt. De verwachting is dat Google in oktober alle details over de Pixel 4 bekendmaakt.