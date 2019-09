Lenovo brengt Moto One Zoom en Moto E6 Plus uit

Lenovo heeft de Motorola One Zoom en Motorola E6 Plus aangekondigd. Beide smartphones komen binnenkort uit in de Benelux. De One Zoom heeft vier camera's aan de achterkant en een 4000mAh-accu.

De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixels, vermoedelijk de Sony IMX586-sensor die ook in diverse andere Motorola-telefoons zit. De tweede is een camera met ultragroothoeklens met beeldhoek van 117 graden. Er is ook een camera met telelens voor het equivalent van 3x zoom ten opzichte van de primaire camera. De vierde camera doet dienst als dieptesensor.

Het scherm is een oledpaneel van rond 100 vierkante centimeter met een diagonaal van 6,4" en een resolutie van 2340x1080 pixels. Achter het 19,5:9-scherm zit een optische vingerafdrukscanner. De soc is een Qualcomm Snapdragon 675. Lenovo doet daar 4GB werkgeheugen en een opslag van 128GB bij. De telefoon komt vrijdag uit voor 430 euro.

Daarnaast presenteert Lenovo ook de Motorola E6 Plus. Dat is een goedkoper model met MediaTek Helio P22-soc met 2GB of 4GB geheugen en 32GB of 64GB opslag. De telefoon heeft een lcd van 93 vierkante centimeter met een resolutie van 1560x720 pixels en een diagonaal van 6,1". Het toestel heeft een 3000mAh-accu. De telefoon komt binnen een paar weken uit voor 160 euro.