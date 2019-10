Motorola introduceert One Macro-smartphone met macrocamera

Motorola heeft de One Macro voorgesteld. De nieuwe smartphone dankt zijn naam aan de macrocamera waarmee opnames kunnen worden gemaakt van slechts twee centimeter afstand. Het is nog niet duidelijk of en wanneer het toestel naar de Benelux komt.

De macrocamera is een van de drie camera’s aan de achterzijde van de Motorola One Macro. Achter de lens gaat een sensor schuil van 2 megapixel met een pixelgrootte van 1,75µm. Doordat het onderwerp in de macrostand van zeer dichtbij wordt gefotografeerd, zou er op de achtergrond een 'natuurlijk bokeheffect' ontstaan.

Voor de normale foto’s heeft de One Macro een camera van 13 megapixel met een f2.0-lens en een pixelgrootte van 1,2µm. Deze camera wordt geassisteerd door een laserautofocussysteem en kan ook 1080p-video-opnames maken op 60fps, of op 120fps in slowmotion. De derde en laatste camera is een dieptesensor van 2 megapixel die de gebruiker helpt bij het maken van portretten. Een zoomlens ontbreekt op de One Macro, maar er is wel een Hi-Res Zoom-modus waarin meerdere frames gecombineerd worden om de kwaliteit van de digitale zoom te verbeteren.

Het toestel wordt aangedreven door een MediaTek Helio P70 chipset met vier Cortex-A73-cores en vier Cortex-A53-cores, naast een Mali G73-MP3-gpu. De smartphone beschikt voorts over een Max Vision HD+ lcd van 720x1520 pixels met een beeldverhouding van 19.5:9 en een diagonaal van 6,2 inch. In de waterdruppel huist een selfiecamera van 8 megapixel met een f2.2-lens en een pixelgrootte van 1,12µm.

Volgens GsmArena is de One Macro voorlopig alleen beschikbaar in een Space Blue-model met 4GB ram en 64GB opslagcapaciteit. De gebruiker kan het geheugen uitbreiden via een micro-sd-kaart of het kaartslot gebruiken voor een tweede simkaart. De accu van 4000mAh kan worden geladen via usb-c en het besturingssysteem is een aangepaste versie van Android 9 Pie.

De Moto One Macro wordt op 12 oktober eerst in India op de markt gebracht, waar het toestel een prijs meekrijgt van 9999 roepie of omgerekend en met btw 155 euro. De wereldwijde introductie staat gepland voor 24 oktober, maar het is op dit moment nog niet duidelijk of de One Macro ook naar de Benelux komt. Tweakers heeft de vraag aan de fabrikant voorgelegd, maar ontving nog geen antwoord.